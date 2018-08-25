25.08.2018, 18:25

В ”Единой России” прокомментировали перехват двух тонн кокаина с логотипом партии на упаковках

 (34)
Lenta.ru
EST
В ”Единой России” прокомментировали перехват двух тонн кокаина с логотипом партии на упаковках
Facebook / Евгений Ревенко

Заместитель секретаря генсовета ”Единой России” Евгений Ревенко высказался в Facebook о задержании в Бельгии двух тонн кокаина с логотипом партии.

”Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии ”Единая Россия” и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию”, — написал депутат.

Он пошутил, что, возможно, торговцам наркотиками ”просто понравился триколор с нашим медведем”, поэтому они выбрали его для маркировки. ”В любом случае день задался, было над чем посмеяться”, — заключил парламентарий.

Во вторник в порту бельгийского Гента правоохранительные органы перехватили рекордную для этих мест партию наркотиков — около двух тонн кокаина стоимостью 100 миллионов евро. Вещество было доставлено в упаковках с облицовочной плиткой из Бразилии. Логотип ”Единой России” был замечен на кадрах оперативной съемки, которую обнародовали бельгийские СМИ.

В настоящее время бельгийские следователи пытаются установить организаторов канала поставки.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


EKRE собирается провести в Лихула День памяти памяника с барельефом солдата SS, но местные власти уведомление о мероприятии не получали

25.08.2018
Партия EKRE намерена провести в следующее воскресенье торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула", в ходе которого, как сообщают организаторы, "участники будут петь близкие им по духу и патриотические песни". Будет также установлен временный памятник, дизайн которого копирует снесенный в 2004-м году камень с барельефом солдата SS.
Подробнее

В Силламяэском парке 13-16-летние девочки выясняли отношения. Открыто уголовное производство

25.08.2018
Как сообщила Delfi пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, вчера около 16.00 в Силламяэ на улице Кеск произошла драка с участием трех 15-16-летних девочек, в ходе которой одна из них атаковала соперницу с применением баллончика со слезоточивым газов, а та в результате пострадала.
Подробнее


КАРТА: Смотрите, где сегодня загорятся Древние огни и какие культурные программы пройдут рядом с вами

25.08.2018
Сегодня по всей Эстонии, на морском побережье и не только, разожгут тысячи костров по случаю Ночи древних огней. Ниже смотрите, какие мероприятия в рамках этого праздника пройдут в разных уголках Эстонии. Ниже выберите свой уезд и получите полную картину!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Квартирные товарищества против должников и ”мёртвых душ”: чем поможет государство?

25.08.2018
Как эффективнее бороться с должниками, в том числе с теми из них, кто фактически живёт за рубежом, и как реально возвращать коммунальные долги в регионе, где квартиру дорого не продать, — об этом шёл обмен мнениями на организованном для ида-вируских КТ и самоуправлений министерством юстиции семинаре по проблемам жилого фонда. Представители госведомства заострили внимание на некоторых уже имеющихся и предполагаемых мерах.
Подробнее

Прокурор требует признать виновными оправданных по делу о взяточничестве в нарвском ARK

25.08.2018
Вируский окружной прокурор Лийна Пикма требует признать виновными экзаменатора нарвского бюро Департамента шоссейных дорог Хейнара Валлисте и двух его посредников, которые в июне были оправданы судом первой инстанции, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

Владислав Пяллинг о своем опыте общения с юными хулиганами: есть ребята, которые являются заложниками ”дурных генов”

25.08.2018
Мой опыт соприкосновения с молодыми хулиганами достаточно длителен. Сталкивался с ними и в школьные годы, которые пришлись на беспокойные 90-е, наблюдал позднее, да вижу, что и сейчас мало что изменилось, пишет наш читатель Владислав Пялинг, отозвавшийся на наш призыв высказаться о проблеме молодых хулиганов, но, правда, поделившийся не информацией о каких-то недавних случая, а своим прошлым опытом и соображениями — как надо решать проблему.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: В Вильянди идет Праздник песни и танца людей с особыми потребностями

25.08.2018
Сегодня на Певческом поле Вильянди идет всеэстонский Праздник песни и танца людей с особыми потребностями. Принимают участие около 1100 человек, открыт рынок с изделиями ручной работы.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu: наши вкладчики заработали более 1,4 миллиона евро
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu действует с 2013 года. У создателей общества, руководства и работников к этому моменту уже имелся обширный опыт работы в финансовом секторе, что сказалось на результате: за 5 лет деятельности наши вкладчики заработали в виде процентов более 1,4 миллиона евро.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТОПРОГУЛКА DELFI: Один жаркий день в украинской Виннице

25.08.2018
Самый красивый "поющий" фонтан Украины, десятки кофеен с летними площадками, где по вечерам танцуют танго и играют джаз, маленькие швейцарские трамвайчики с WIFI, уютные парки и скверы, где можно спрятаться от палящей жары, милые бабушки, продающие в праздник Яблочного спаса букетики цветов, теплоход, курсирующий по Южному Бугу. Все это, а также множество интересных достопримечательностей и возможностей для культурного или активного отдыха можно найти в небольшом, но очень красивом украинском городе Винница.
Подробнее