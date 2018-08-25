В ”Единой России” прокомментировали перехват двух тонн кокаина с логотипом партии на упаковках(34)
Заместитель секретаря генсовета ”Единой России” Евгений Ревенко высказался в Facebook о задержании в Бельгии двух тонн кокаина с логотипом партии.
Заместитель секретаря генсовета ”Единой России” Евгений Ревенко высказался в Facebook о задержании в Бельгии двух тонн кокаина с логотипом партии.
”Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии ”Единая Россия” и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию”, — написал депутат.
Он пошутил, что, возможно, торговцам наркотиками ”просто понравился триколор с нашим медведем”, поэтому они выбрали его для маркировки. ”В любом случае день задался, было над чем посмеяться”, — заключил парламентарий.
Во вторник в порту бельгийского Гента правоохранительные органы перехватили рекордную для этих мест партию наркотиков — около двух тонн кокаина стоимостью 100 миллионов евро. Вещество было доставлено в упаковках с облицовочной плиткой из Бразилии. Логотип ”Единой России” был замечен на кадрах оперативной съемки, которую обнародовали бельгийские СМИ.
В настоящее время бельгийские следователи пытаются установить организаторов канала поставки.
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
Vahetuse juht
DS SMITH PACKAGING ESTONIA AS
Tähtaeg: 26.08.2018
Planeeringute osakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 28.08.2018
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