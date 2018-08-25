В ”Единой России” прокомментировали перехват двух тонн кокаина с логотипом партии на упаковках

”Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии ”Единая Россия” и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию”, — написал депутат.

Он пошутил, что, возможно, торговцам наркотиками ”просто понравился триколор с нашим медведем”, поэтому они выбрали его для маркировки. ”В любом случае день задался, было над чем посмеяться”, — заключил парламентарий.

Во вторник в порту бельгийского Гента правоохранительные органы перехватили рекордную для этих мест партию наркотиков — около двух тонн кокаина стоимостью 100 миллионов евро. Вещество было доставлено в упаковках с облицовочной плиткой из Бразилии. Логотип ”Единой России” был замечен на кадрах оперативной съемки, которую обнародовали бельгийские СМИ.

В настоящее время бельгийские следователи пытаются установить организаторов канала поставки.