В Думу РФ внесли проект закона о запрете анонимности в мессенджерах

В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров. Авторы предлагают разрешить Роскомнадзору блокировать их анонимных пользователей.
Законопроект внесли в Госдуму в среду депутаты Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев ("Справедливая Россия").
Они предлагают обязать мессенджеры предоставлять свои услуги только идентифицированным по абонентскому номеру пользователям. Для этого сервисы должны будут заключить с операторами связи договор об идентификации. Порядок определит правительство.
Инициатива с высокой долей вероятности будет принята Госдумой, сказал Русской службе Би-би-си собеседник, близкий к руководству Госдумы.
Законопроект разработан Медиа-коммуникационным союзом, а депутаты лишь поставили под ним свои подписи, утверждает собеседник Би-би-си. Документ пока "сырой", но он будет дорабатываться, отмечает он.
По словам собеседника Би-би-си, Роскомнадзор поддерживает документ.
Согласно законопроекту, Роскомнадзор получит право ограничивать рассылку сообщений с информацией, распространяемой с нарушением закона. Такой информацией могут быть, например, сообщения о несанкционированных властями митингах.
сли Роскомнадзор потребует остановить такую рассылку, а также неидентифицированных пользователей, а мессенджер этого не сделает, его немедленно заблокирует оператор связи по требованию Роскомнадзора, следует из проекта закона. Для этого ведомству потребуется решение суда.
Сервисы также обяжут рассылать сообщения госорганов.
В законопроекте дается и само определение мессенджеров. Это "информационно-коммуникационный сервис обмена мгновенными сообщениями", который используется для обмена сообщениями, "технологически неразрывно связанного с услугами связи".
В мессенджерах, согласно документу, пользователи получают информацию только о том, кто отправил им сообщение, а другой общедоступной информации о пользователях в них нет.
Также мессенджеры должны будут обеспечить пользователям возможность отказаться от сообщений других пользователей.
За неисполнение мессенджером обязанностей, накладываемых законопроектом, будут грозить штрафы от 800 тыс. рублей до 1 млн рублей. Штрафы для граждан будут составлять 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей.
Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2018 года, говорится в документе.
В апреле депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о введении регистрации в соцсетях по паспорту. Депутат также предложил запретить пользоваться соцсетями людям моложе 14 лет.
Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инициативу малореалистичной, а председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин оценил предложение как "труднореализуемое" и требующее значительных средств как от государства, так и от интернет-отрасли.
Сейчас Левин, комментируя внесенный депутатами законопроект, сказал что регулирование мессенджеров должно сохранить безопасность и конфиденциальность переписки граждан.
"Сегодня мессенджеры находятся вне правового регулирования, при этом их интернет-трафик за 2016 год впервые обошел голосовую связь и объем смс, а количество пользователей в России составляет более 80 миллионов человек", — добавил депутат.
По словам Левина, в мессенджерах можно найти "огромное количество противоправной информации": "экстремистский контент", "реклама наркотических средств" и так далее.