В Думу РФ внесли проект закона о запрете анонимности в мессенджерах

В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров. Авторы предлагают разрешить Роскомнадзору блокировать их анонимных пользователей.

Законопроект внесли в Госдуму в среду депутаты Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев ("Справедливая Россия").

Они предлагают обязать мессенджеры предоставлять свои услуги только идентифицированным по абонентскому номеру пользователям. Для этого сервисы должны будут заключить с операторами связи договор об идентификации. Порядок определит правительство.

Инициатива с высокой долей вероятности будет принята Госдумой, сказал Русской службе Би-би-си собеседник, близкий к руководству Госдумы.

Законопроект разработан Медиа-коммуникационным союзом, а депутаты лишь поставили под ним свои подписи, утверждает собеседник Би-би-си. Документ пока "сырой", но он будет дорабатываться, отмечает он.

По словам собеседника Би-би-си, Роскомнадзор поддерживает документ.

Согласно законопроекту, Роскомнадзор получит право ограничивать рассылку сообщений с информацией, распространяемой с нарушением закона. Такой информацией могут быть, например, сообщения о несанкционированных властями митингах.

сли Роскомнадзор потребует остановить такую рассылку, а также неидентифицированных пользователей, а мессенджер этого не сделает, его немедленно заблокирует оператор связи по требованию Роскомнадзора, следует из проекта закона. Для этого ведомству потребуется решение суда.

Сервисы также обяжут рассылать сообщения госорганов.

В законопроекте дается и само определение мессенджеров. Это "информационно-коммуникационный сервис обмена мгновенными сообщениями", который используется для обмена сообщениями, "технологически неразрывно связанного с услугами связи".

В мессенджерах, согласно документу, пользователи получают информацию только о том, кто отправил им сообщение, а другой общедоступной информации о пользователях в них нет.

Также мессенджеры должны будут обеспечить пользователям возможность отказаться от сообщений других пользователей.

За неисполнение мессенджером обязанностей, накладываемых законопроектом, будут грозить штрафы от 800 тыс. рублей до 1 млн рублей. Штрафы для граждан будут составлять 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2018 года, говорится в документе.

В апреле депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о введении регистрации в соцсетях по паспорту. Депутат также предложил запретить пользоваться соцсетями людям моложе 14 лет.

Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инициативу малореалистичной, а председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин оценил предложение как "труднореализуемое" и требующее значительных средств как от государства, так и от интернет-отрасли.

Сейчас Левин, комментируя внесенный депутатами законопроект, сказал что регулирование мессенджеров должно сохранить безопасность и конфиденциальность переписки граждан.

"Сегодня мессенджеры находятся вне правового регулирования, при этом их интернет-трафик за 2016 год впервые обошел голосовую связь и объем смс, а количество пользователей в России составляет более 80 миллионов человек", — добавил депутат.

По словам Левина, в мессенджерах можно найти "огромное количество противоправной информации": "экстремистский контент", "реклама наркотических средств" и так далее.