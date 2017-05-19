В Думе пройдет закрытое совещание с ФСБ о западных СМИ в России

В Госдуме пройдут закрытые слушания о воздействии американских и других западных СМИ на Россию с участием главы ФСБ Александра Бортникова.

Приглашение на такую встречу ему направили в пятницу депутаты Госдумы.

Решение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, слушания можно провести в июне или в июле. Возражений не поступило.



В пятницу в Госдуме заслушали доклад руководителя думского комитета по информационной политике Леонида Левина о проверке работы а

мериканских СМИ в России — в частности, "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Левин подчеркивал, что речи об ограничении работы иностранных СМИ в России не идет, а обсуждается только соблюдение ими российских законов.



Проверку американских СМИ инициировал единоросс Константин Затулин в ответ на предложения американских парламентариев ограничить работу российского телеканала RT и агентства Sputnik в США. Изначально руководство Госдумы приняло решение ограничиться только экспертной проверкой.



Однако в пятницу представители фракций ЛДПР, "Единой России" и "Справедливой России" предложили подключить к этому спецслужбы, а именно ФСБ.



"Я предлагаю не ограничиваться сегодняшним обсуждением, а в закрытом режиме провести еще раз обсуждение и пригласить Бортникова Александра Васильевича, потому что у них больше материалов, они-то лучше знают", — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он также призвал создать в России министерство пропаганды.



"Надо приглашать Бортникова. Пусть он нам расскажет в том числе о закрытых договорах [СМИ с западными странами], которые существуют и о которых ФСБ точно известно", — согласился с Жириновским представлявший позицию "Единой России" депутат Вячеслав Никонов, глава комитета по образованию.



Поддержал коллег и представитель "Справедливой России" Николай Рыжак. "Новые технологии проникают не только в наше сознание, они уже начинают изменять нашу идентичность. Поэтому совершенно справедливо ставится вопрос о заслушивании специалистов о том, что дальше игнорировать и не выстраивать свою систему мер мы просто не можем, — сетовал Рыжак.



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратиться к спецслужбам не призывал, но сравнил нынешнюю ситуацию с Карибским кризисом и "вакханалией 90-х" и призвал принять "экстренные меры".



Месяц назад в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по информационной политике, на котором эксперты и депутаты обвинили "Радио Свобода", "Голос Америки", а также Би-би-си в попытке повлиять на результаты выборов в Госдуму, прошедших в России в сентябре 2016 года.



Инициировавший его Затулин попросил руководство парламента дать поручение проверить "Радио Свобода", "Голос Америки", "Си-эн-эн" и другие американские СМИ на соответствие их деятельности российскому законодательству. Но руководство Госдумы решило ограничиться экспертной проверкой, а не обращаться в правоохранительные органы.



Приглашенные на заседание представители компании "М13" подготовили исследование публикаций "Радио Свобода" и "Голоса Америки" во время избирательной кампании.



Согласно ему, эти СМИ освещали выборы только в негативном ключе, обращались за комментариями в основном к оппозиционерам, ставили под сомнение демократичность российской избирательной системы, активно критиковали деятельность "Единой России" и тиражировали "информацию о коррумпированности как неотъемлемой характеристики партии власти".



И хотя только 4% от общего числа публикаций в указанных СМИ во время кампании были о выборах, влияние на избирательный процесс думские эксперты сочли значительным.



Согласно другому докладу, представленному на комитете — "Влияние США на политическую обстановку в России на период проведения выборов в Госдуму в 2016 году и на перспективу" — США создали специальные подразделения в спецслужбах и других органах для информационного противоборства с Россией.



Доклад подготовил политолог Алексей Мухин. Он обвинил американский госдепартамент в попытке повлиять на исход выборов за счет финансирования не только "Радио Свобода" и "Голоса Америки", но и Британской вещательной корпорации (Би-би-си).