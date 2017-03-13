В Донецке скончался один из основателей ДНР

В Донецке в воскресенье скончался организатор "Русской весны" в Донбассе Владимир Макович, который считается одним из основателей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом "Интерфаксу" рассказал руководитель проекта News Front Константин Кнырик.

По словам собеседника агентства, у Маковича долгое время были проблемы с сердцем. Именно сердечный приступ, как предполагается, и стал причиной его смерти.

Информацию о гибели Маковича подтверил и бывший замминистра иностранных дел ДНР Борис Борисов. "Это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу Декларацию о государственной независимости ДНР", — уточнил Борисов на своей странице в Facebook.

Отметим, что летом 2014 года Макович был арестован по делу о гибели оператора "Первого канала" Анатолия Кляна. Тогда Макович занимал должность спикера Верховного совета республики.

В последние месяцы погиб целый ряд руководителей самопровозглашенных республик. Так, в начале февраля в Луганске был взорван автомобиль, в котором находился начальник управления народной милиции Олег Анищенко. Спустя несколько дней погиб полковник армии самопровозглашенной Донецкой народной республики, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под псевдонимом Гиви.