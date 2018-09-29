29.09.2018, 16:20

В Донецке произошел взрыв на съезде компартии. Пострадал кандидат на пост главы ДНР

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rus.delfi.ee
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UKRAINE-CRISIS/CASUALTIES
фото иллюстративноеFoto: Stringer, REUTERS

В Донецке произошел взрыв в здании, где проходил съезд Коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики.


В результате пострадали четыре человека, в том числе Игорь Хакимзянов, один из кандидатов на пост главы ДНР, передает Медуза.

По словам источника ”Интерфакса”, взрывное устройство предположительно было заложено в здании за день до съезда. В ДНР считают основной версию о ”причастности украинской диверсионно-разведывательной группы”, заявил источник.

Выборы главы самопровозглашенной ДНР пройдут 11 ноября. Они были назначены после убийства Александра Захарченко в результате взрыва. О намерении баллотироваться заявили 10 человек.

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