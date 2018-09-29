В Донецке произошел взрыв на съезде компартии. Пострадал кандидат на пост главы ДНР(44)
В Донецке произошел взрыв в здании, где проходил съезд Коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В Донецке произошел взрыв в здании, где проходил съезд Коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В результате пострадали четыре человека, в том числе Игорь Хакимзянов, один из кандидатов на пост главы ДНР, передает Медуза.
По словам источника ”Интерфакса”, взрывное устройство предположительно было заложено в здании за день до съезда. В ДНР считают основной версию о ”причастности украинской диверсионно-разведывательной группы”, заявил источник.
Выборы главы самопровозглашенной ДНР пройдут 11 ноября. Они были назначены после убийства Александра Захарченко в результате взрыва. О намерении баллотироваться заявили 10 человек.
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