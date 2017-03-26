В Донбассе в результате крушения военного вертолета погибли пять человек

В результате крушения украинского военного вертолета Ми-2 в районе Краматорска, по предварительной информации, погибли пять человек. Об этом заявил спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал ”112 Украина”.

Сообщается, что ЧП произошло после 15.00 (16.00 мск)

”По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира”, — сказал Мотузяник.

Он добавил, что в настоящее время на месте работают спасатели и офицеры штаба АТО.

По предварительной версии, падение вертолета произошло в результате столкновения с линией электропередачи.