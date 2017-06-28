В Донбассе при подрыве автомобиля погиб полковник СБУ, трое госпитализированы с ранениями

В Константиновском районе Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей погиб полковник Службы безопасности Украины Юрий Возный. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести, сообщается на сайте СБ Украины.

Трое пострадавших доставлены в больницу. Предварительная причина произошедшего — подрыв автомобиля. Расследованием уголовного дела занимается военная прокуратура. СБУ выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Юрий Возный стал двадцать третьим сотрудником СБУ, который погиб в Донбассе, отмечают в ведомстве.

"Украинская правда" уточняет, что в автомобиле находились четыре человека, среди них работники Департамента контрразведки. Источник "УП" также сообщил, что взрыв произошел в селе Ильиновка.

Украинской службе BBC пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала, что произошедшее квалифицируется как теракт. В областном управлении полиции уточнили, что взрыв произошел около 19:00 по местному времени (совпадает с московским). По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, под автомобиль была заложена бомба.

Накануне, 27 июня, в Киеве был взорван автомобиль, за рулем которого находился командир одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины — полковник Максим Шаповал. Украинский военнослужащий погиб на месте. Издание "Апостроф" со ссылкой на источники в СБУ сообщает, что еще как минимум двое сотрудников ведомства получили ранения — ожоги и ранения ног. "Угрозы их жизни нет. Решается вопрос о транспортировке их в Киев", — отметил собеседник издания.

Геращенко по вчерашнему случаю заявил, что на территории России создан и с 2016 года действует террористический центр, который засылает киллеров и диверсантов на территорию Украины для совершения убийств и терактов.