В Донбассе начался первый за год обмен пленными

На линии соприкосновения в Донецкой области в среду начался обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками". Украинская сторона должна передать ДНР и ЛНР 306 задержанных — в обмен на освобождение 74 человек.

Как передает корреспондент Би-би-си, обмен начался на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в районе Горловки в 15:00 мск, хотя изначально был запланирован на 13:00.

На подконтрольную Киеву территорию уже передали 16 человек, которые находились в плену в ЛНР. Среди первых освобожденных — контрактник из Львова Валентин Богдан, попавший в плен зимой 2016 года, и фанаты луганской "Зари" Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, которые были задержаны в Луганске 10 октября 2016 года и приговорены к 17 и 13 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

Представитель ЛНР сообщила, что Луганску со стороны Киева переданы 75 пленных вместо 99 заявленных ранее. Как сообщила ранее уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская, 43 человека из "списка 306" отказались от передачи ДНР и ЛНР и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.

Как заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК), из-за того, что украинская сторона не перекрыла дороги, ведущие к месту обмена, украинские военнопленные (16 человек, содержавшихся в Луганской области, и 58 — в Донецкой) были вынуждены оставаться в промежуточном пункте, дожидаясь окончания транспортного потока.

Группа обмена с украинской стороны также задержалась на пути к КПП. Как передавал корреспондент Би-би-си, несколько задержанных заявили, что не хотят возвращаться на территорию, подконтрольную сепаратистам. В самопровозглашенных республиках ранее заявляли, что согласны на обмен только в том случае, если им будут переданы не менее 304 человек.

С украинской стороны в организации и сопровождении обмена пленными участвовали вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская, а также представители СБУ. Колонну сопровождали сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК).

Точное время и место, где будет проведен обмен, до последнего момента держались в тайне. Журналистов заранее известили лишь о том, что рано утром им надо собраться в гостинице в Краматорске.

Накануне обмена, 26 декабря, глава ДНР Александр Захарченко подписал указ, которым "помиловал" подлежащих обмену украинских пленных. В среду аналогичный указ подписал лидер ЛНР Леонид Пасечник.

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий призвал всех верующих молиться за то, чтобы обмен прошел успешно и освобожденные украинские военнопленные смогли встретить рождественские праздники дома.

Обмен к праздникам

Провести обмен по формуле "306 на 74" до рождественских и новогодних праздников хотели как в Москве, так и в Киеве, однако переговорщикам никак не удавалось согласовать окончательные списки и дату.

Накануне последнего в 2017 году заседания контактной группы в Минске все стороны переговоров уже весьма скептически оценивали перспективы проведения обмена до Нового года. При этом Москва и Киев традиционно обвиняли в срыве обмена друг друга.

Договориться об обмене пленными сторонам удалось лишь 25 декабря. Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил об этом в Москве в Свято-Даниловом монастыре после встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В этой встрече также приняли участие и.о. главы ЛНР Пасечник и лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, приходящийся кумом российскому президенту Владимиру Путину. "Сегодня были обговорены последние условия, и 27 числа этого месяца произойдет обмен", — заявил Захарченко журналистам.

Позже эту информацию подтвердила вице-спикер Верховной рады Украины и участник переговоров в Минске Ирина Геращенко: "Мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство", — написала она в своем "Фейсбуке".

Уже после того, как обмен был анонсирован, российский представитель в контактной группе в Минске Борис Грызлов сообщил, что "планируемый обмен удерживаемыми сторонами конфликта на Донбассе людьми — это первый этап" по полному освобождению всех удерживаемых лиц.

"Российская делегация в контактной группе будет добиваться от сторон конфликта выполнения их обязательств по полному освобождению удерживаемых, несмотря на любое возможное противодействие, — заявил Грызлов. — Контактная группа работает и будет работать по обмену всех удерживаемых лиц".

Как стало известно Русской службе Би-би-си, в окончательные списки на обмен не попали ни многие россияне, отбывающие наказание в украинских тюрьмах по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины, ни находящиеся в российских тюрьмах украинцы.

Еще в середине декабря адвокат Виктор Чевгуз заявил, что в списках на обмен нет россиянина Виктора Агеева, о попадании в плен которого Би-би-си рассказала в июне.

Адвокат Илья Новиков, защищавший Надежду Савченко и участвовавший в других громких процессах против украинцев в России, накануне обмена сообщил Би-би-си, что, по его данным, не будут выданы и остающиеся в российских колониях украинцы.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли попасть под обмен, например, режиссер Олег Сенцов, 25 декабря сказал: "Процесс [согласования обмена] настолько чувствительный, что сейчас лучше о каких-то деталях не говорить".

С последнего обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР прошел год. В декабре 2016 года при посредничестве Украинской православной церкви Московского патриархата и патриарха Кирилла, в частности, был освобожден украинский военнослужащий Тарас Колодий — последний из защитников Донецкого аэропорта, который пробыл в плену почти два года.

В ответ представители Службы безопасности Украины освободили граждан России Владимира Безобразова и Владислава Кондалова. Кондалов принимал участие в боевых действиях на стороне ЛНР, а Безобразов был задержан в Одесской области и обвинен в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В последующий год стороны в рамках минского процесса неоднократно возвращались к теме обмена пленных, но сдвинуться с мертвой точки им долго не удавалось.