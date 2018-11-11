11.11.2018, 10:10

В Донбассе начались выборы

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РБК
EST
Elections in Lugansk People's Republic
Elections in Lugansk People's RepublicFoto: Stanislav Krasilnikov, Stanislav Krasilnikov/TASS

В 8:00 мск в самопровозглашенных ЛНР и ДНР открылись участки для голосования на выборах глав республик и депутатов Народных советов. В Киеве уверены, что голосование противозаконно, другой точки зрения придерживаются в Москве.

В Донецкой и Луганской народных республиках открылись избирательные участки, сообщает Донецкое агентство новостей и Луганский информационный центр. В обеих республиках голосование продлится до 20:00 мск.

В ДНР открылись 408 избирательных участков. Жителям республики предстоит сделать выбор из пяти кандидатов на пост главы ДНР. За победу борются врио главы республики и представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Пушилин, юрист Елена Шишкина, депутат от фракции ”Свободный Донбасс” Роман Храменков, экс-замминистра образования и науки Владимир Медведев и общественник Роман Евстифеев.

На парламентских выборах в Народной совет ДНР между собой конкурируют общественные движения ”Донецкая республика” (глава — Денис Пушилин) и ”Свободный Донбасс”. Сейчас ”Донецкая республика” удерживает большинство в народном совете — 63 места из 100.

В ЛНР на пост главы республики претендуют четыре кандидата — врио главы ЛНР Леонид Пасечник, руководитель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль, председатель Перевальского территориального отделения общественного движения ”Луганский экономический союз” Людмила Руснак и глава Республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта Наталья Сергун.

В выборах в Народный совет ЛНР, также как и в ДНР, участвуют два общественных объединения ”Мир Луганщине” (глава — Леонид Пасечник) и ”Луганский экономический союз”.

Выборы в ДНР и ЛНР пройдут после гибели главы ДНР Александра Захарченко при взрыве, произошедшем в августе в кафе в Донецке. Киев выступает против выборов: глава МИД Украины Павел Климкин назвал их ”цирковым представлением” и пообещал ввести новые санкции против России за проведение выборов. За два дня до голосования, 9 ноября, ​ прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) против организаторов этого выборного процесса. По украинскому законодательству, им грозит пожизненное лишение свободы.

В Кремле, в свою очередь, утверждают, что предстоящие выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими соглашениями. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отмечал, что Москве ”чрезвычайно важно”, кто будет руководить республиками, однако ее влияние на их руководство не безгранично.

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