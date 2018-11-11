В Донбассе начались выборы

В Донецкой и Луганской народных республиках открылись избирательные участки, сообщает Донецкое агентство новостей и Луганский информационный центр. В обеих республиках голосование продлится до 20:00 мск.

В ДНР открылись 408 избирательных участков. Жителям республики предстоит сделать выбор из пяти кандидатов на пост главы ДНР. За победу борются врио главы республики и представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Пушилин, юрист Елена Шишкина, депутат от фракции ”Свободный Донбасс” Роман Храменков, экс-замминистра образования и науки Владимир Медведев и общественник Роман Евстифеев.

На парламентских выборах в Народной совет ДНР между собой конкурируют общественные движения ”Донецкая республика” (глава — Денис Пушилин) и ”Свободный Донбасс”. Сейчас ”Донецкая республика” удерживает большинство в народном совете — 63 места из 100.

В ЛНР на пост главы республики претендуют четыре кандидата — врио главы ЛНР Леонид Пасечник, руководитель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль, председатель Перевальского территориального отделения общественного движения ”Луганский экономический союз” Людмила Руснак и глава Республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта Наталья Сергун.