В дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке прислали бомбу(24)
В почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке, нашли взрывное устройство, сообщает The New York Times.
В почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке, нашли взрывное устройство, сообщает The New York Times.
Подозрительную посылку обнаружил работник, занимающийся сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется, пишет Meduza.
Аналогичное взрывное устройство прислано в офис Барака Обамы.
22 октября взрывное устройство нашли в почтовом отправлении, предназначавшемся Джорджу Соросу. Служащий резиденции отнес ее в безопасное место и вызвал полицию; в результате инцидента никто не пострадал.
Устройства, отправленные Обаме и Клинтон, в полиции назвали аналогичными тем, что получил Сорос.
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