24.10.2018, 16:34

В дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке прислали бомбу

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аналогичное устройство было прислано и в офис Барака Обамы
rus.delfi.ee
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Bill ja Hillary Clinton
Bill ja Hillary ClintonFoto: Reuters, Scanpix

В почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке, нашли взрывное устройство, сообщает The New York Times.

Подозрительную посылку обнаружил работник, занимающийся сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется, пишет Meduza.

Аналогичное взрывное устройство прислано в офис Барака Обамы.

22 октября взрывное устройство нашли в почтовом отправлении, предназначавшемся Джорджу Соросу. Служащий резиденции отнес ее в безопасное место и вызвал полицию; в результате инцидента никто не пострадал.

Устройства, отправленные Обаме и Клинтон, в полиции назвали аналогичными тем, что получил Сорос.

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