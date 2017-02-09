В ДНР заявили об установлении заказчиков и исполнителей убийства Гиви

Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой народной республики вышли на след исполнителей убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви). Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в силовых структурах ДНР.

"Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве. Также вышли на след исполнителей — украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях", — сказал он.

Собеседник агентства не исключил, что в случае оказания сопротивления при задержании либо в условиях открытого боя, исполнители теракта могут быть уничтожены.

Толстых погиб в своем кабинете рано утром в среду. Для его убийства был использован реактивный огнемет "Шмель". В министерстве госбезопасности ДНР обвинили украинские спецслужбы в организации убийства Толстых. "По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка", — заявил журналистам в среду представитель МГБ ДНР.