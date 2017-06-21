В ДНР заявили о задержании напавших на патруль миссии ОБСЕ

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали вооруженных людей, которые напали на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в городе Ясиноватая, сообщает в среду "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на оперативное командование ДНР.

"В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ", — заявили в командовании.

По данным агентства, в настоящее время задержанные дают показания. По предварительным данным, "это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей". Также установлено, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР.

В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщалось, что 20 июня патруль Миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях, находясь на наблюдательном пункте, расположенном на железнодорожной станции в г. Ясиноватая, увидел двух мужчин в форме военного типа, один из которых был вооружен автоматом (типа АК) и направлялся в западном направлении, на расстоянии около 80 метров от позиции наблюдателей.

Еще один патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 150 метрах к западу от места расположения первого патруля и на расстоянии около 100 метров от этих двух мужчин. В 11:06 оба патруля услышали очередь из стрелкового оружия и определили, что она звучала с места, где находились мужчины. Затем эти мужчины, лица которых были закрыты балаклавами, направились ко второму патрулю СММ и начали в агрессивной форме что-то кричать в сторону наблюдателей. После этого они исчезли.

В 11:10 оба патруля попытались покинуть район.

"Когда патруль № 2 собирался уезжать, вооруженный мужчина подбежал ко второму автомобилю СММ и попытался сначала открыть дверь со стороны водителя, а затем разбить прикладом боковое стекло. Ему это сделать не удалось, и он побежал за первым автомобилем патруля № 2. После этого вооруженный мужчина вернулся и направил автомат на водителя и пассажира на переднем сиденье во втором автомобиле патруля № 2. В ответ на эту угрозу оба сотрудники Миссии подняли вверх руки.

Когда вооруженный человек подошел к боковой части автомобиля и попытался открыть дверь со стороны пассажира на переднем сиденье, водитель нажал на педаль газа. В тот момент, когда автомобиль СММ уезжал, вооруженный мужчина ударил прикладом правое боковое заднее стекло с правой стороны, тем самым немного повредив его. Затем наблюдатели увидели, что он выпустил в воздух очередь из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела. По их оценке, огонь был направлен на автомобиль патруля", — говорится в сообщении.

По словам СММ, пули в автомобиль не попали. В 11:21, когда все автомобили патрулей СММ покидали район, наблюдатели видели, что вооруженный человек держал их на прицеле своего автомата.

Впоследствии наблюдатели благополучно вернулись на свою базу в Донецке.

Миссия проинформировала Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) о том, что случилось, а также запросила разобраться с этим инцидентом.