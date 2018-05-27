В ДНР заявили о переброске танков ВСУ

Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о переброске украинской армией танков и самоходных артиллерийских установок к линии фронта в город Дзержинск на горловском направлении, передает ”Донецкое агентство новостей”.

”По данным нашей разведки, в зоне ответственности первого механизированного батальона 24 бригады присутствуют восемь танков и четыре единицы САУ, которые могут быть применены по территории Республики. Эти средства находятся в жилых кварталах Дзержинска, а также рассредоточены вблизи города”, — сказал Басурин.

Басурин также обратился к ОБСУ с призывом активизировать воздушное наблюдение и добиться отвода тяжелых вооружений.