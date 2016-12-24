В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о нарушениях режима перемирия со стороны украинских военных в ночь на субботу.

"Были обстрелы из БМП и минометов, однако применения артиллерии не зафиксировано", — сказал "Интерфаксу" заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Как сообщалось, с полуночи субботы вступило в силу очередное соглашение о прекращении огня в Донбассе.

Ранее Басурин сообщил "Интерфаксу", что после полуночи украинские военные прекратили обстрелы, которые до этого фиксировались практически по всей линии разграничения.

В свою очередь представитель силового ведомства уточнил "Интерфаксу", что основные нарушения режима прекращения огня были после 02.00 часов ночи.

"С двух часов обстреливались Спартак из минометов, калибром 82-мм и 120-мм, район Вольво-центра, далее обстрелы были по району Горловки — Широкая Балка, Зайцево. Последнее нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в 6:00 утра", — сказал он.