В ДНР назвали заказчиков убийств Моторолы и Гиви

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики назвало имя заказчика убийств командиров батальонов "Спарта" и "Сомали" Михаила Толстых (известного как Гиви) и Арсена Павлова (Моторолы), сообщил в четверг телеканал "Россия 24".

По словам представителя МГБ Марии Петровой, это глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, который, по данным ДНР, курировал отряды, созданные при поддержке США для противодействия самопровозглашенным республикам. "Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории", — заявила Петрова.

"14 февраля 2017 года, то есть вскоре после убийства Гиви, Петр Порошенко назначил Алексея Петрова начальником департамента контрразведки за заслуги последнего перед украинской властью, которые фактически являются преступлениями против республики. Данный факт свидетельствует о том, что Петр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР", — добавила она.

По информации МГБ ДНР, Петров согласовывает свои действия лично с председателем СБУ Василием Грицаком и представителями Вашингтона.

Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в своем кабинете в результате подрыва. Арсен Павлов был убит 16 октября 2016 года в собственном доме взрывом бомбы в лифте.