12.06.2018, 20:45

В ДНР испугались катастрофы из-за прорыва дамбы хранилища с химотходами

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Lenta.ru
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Донецкие дети репетируют последний звонок.
Донецкие дети репетируют последний звонок.Foto: Ramil Zamdõhhanov erakogu

Произошло разрушение дамбы хранилища химических отходов на фенольном заводе в городе Торецк, подконтрольного украинским силовикам. Об этом во вторник, 12 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, там находится 270 тонн химических отходов.

В пресс-службе Госкомэкополитики при главе самопровозглашенной Донецкой народной республики уточнили, что сооружение пострадало еще в 2016 году в результате обстрелов. В ведомстве подчеркнули, что прорыв дамбы может иметь ”чудовищные последствия для окружающей среды” и представлять прямую угрозу здоровью и жизни людей.

”Речь идет как о разливах на почву с последующим попаданием в подземные и поверхностные воды, так и о выбросах в атмосферный воздух растворов фенола и нафталина, бензола, толуола, серной кислоты, пиридина и других опасных соединений. Неизбежно и отравление вод Кривого Торца и, как следствие, Северского Донца, который, в свою очередь, обеспечивает питьевой водой практически весь Донбасс. Тогда в эпицентре катастрофы окажутся миллионы людей”, — пояснили в Госкомэкополитики.

Дзержинский фенольный завод является единственным предприятием химической промышленности на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового, пиридинового сырья как побочных продуктов высокотемпературного коксования каменного угля.

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