В дне протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие 84 000 человек

Согласно ее данным, в целом во Франции были задержаны 240 человек, 200 из которых помещены под стражу. Для Парижа соотношение составило 156 и 74 человека.

Манифестации прошли в крупнейших городах страны — Париже, Марселе, Страсбурге, Лионе, Лилле, Тулузе и Бордо. В ряде из них, в частности в Париже и Бордо, они сопровождались ожесточенными столкновениями манифестантов с полицией. Масштабные акции прошли и некоторых менее крупных городах — более 6 тысяч человек участвовали в шествии и митинге в Бурже (центральная часть страны). Столкновения с полицией продолжались там и поздно вечером.