В детском саду в Китае прогремел взрыв, есть погибшие

По меньшей мере семь человек погибли и еще около 60 пострадали в результате взрыва в детском саду на востоке Китая. По данным местной полиции, среди пострадавших есть женщины и дети.



По данным агентства Синьхуа, два человека скончались на месте, еще пятеро умерли из-за тяжелых ранений. Еще девять пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.



Взрыв прогремел в детском саду в районе Фэнсянь, в восточной провинции Цзянсу. На фотографиях, которые публикуют пользователи соцсетей, видно, что среди раненых есть дети.

По данным местных СМИ, взрыв прогремел около пяти вечера по местному времени, как раз когда родители забирали детей из детского сада.



Полиция выясняет обстоятельства происшествия. О характере взрыва официально ничего не сообщается. По данным китайского интернет-издания Sohu, в столовой детского сада мог взорваться газ.



За последние недели это уже второе крупное происшествие в Китае, в котором пострадали дети. В мае 11 детей погибли в результате ДТП с авто­бусом.



Автобус, пере­во­зив­ший 11 дошколь­ни­ков, вре­зался в тон­неле в авто­мо­биль. После столк­но­ве­ния авто­бус загорелся. В результате все находившиеся в автобусе дети погибли, выжить уда­лось только учи­телю.