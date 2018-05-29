В деревне под Курганом убрали памятник Путину, посчитав его нескромным

Во вторник в селе Частоозерье Курганской области открыли скульптурную композицию "Служение Отечеству". По первоначальному плану центром монумента должна была стать 3,5-метровая статуя российского президента Владимира Путина. Однако в последний момент от неё решили отказаться.

Без Путина памятник представляет собой изображение карты России, под которой стоит трибуна с текстом президентской присяги. Именно за трибуной и должен был располагаться бронзовый Путин.

Как рассказали журналистам Би-би-си местные жители, сам памятник стоит уже неделю, а Путина оттуда убрали пару дней назад.

Инициатор установки памятника — почетный гражданин села Частоозерье, депутат Госдумы от Курганской области, представитель "Единой России" Александр Ильтяков. Выступая во вторник на открытии скульптурной композиции, он объяснил, что возведение скульптуры показалось ему "оскорбительным".

Депутат посчитал, что Путин — скромный человек, а создание "золотого истукана" может запустить моду на подобные памятники. При этом ещё в прошлую пятницу депутат Ильтяков говорил корреспонденту Би-би-си, что Путин в Частоозерье стоять будет, при этом настаивал, что это не памятник, а скульптурная композиция, частью которой будет фигура президента: "Когда нападки начались, многие не хотят понимать и слышать — хватит оскорблять, это не памятник Путину, это история страны! Президент тут ни при чем, это мало кто понимает. Идея родилась ведь поставить не золотого истукана!"

Интернет-издание Znak.com ранее сообщало, что идея Ильтякова об установке памятника Путину вызвала недовольство в администрации президента России. Депутат, общаясь с Би-би-си во вторник, ушел от прямого ответа на вопрос о том, правда ли это. Он подтвердил, что с представителями администрации консультировался, но не стал пояснять, были ли они недовольны.

По его словам, в итоге было решено оставить трибуну пустой, чтобы все желающие могли примерить на себя роль главы государства. В дальнейшем скульптурную композицию предполагается использовать для публичного принесения присяг и клятв.

Создание всей скульптурной композиции обошлось в 8 млн рублей (130 тыс. долларов). По словам Ильтякова, это его личные средства, а также пожертвования местных жителей и спонсора — местного мясокомбината "Велес". Это семейный бизнес Ильтяковых, депутат Госдумы Александр — его основатель, а брат Дмитрий — гендиректор.

"Служение Отечеству" — не первый монумент, который подарили селу братья Ильтяковы. До этого были Георгий Победоносец, Сергей Есенин, Петр и Феврония, а также Александр Невский.

По словам депутата, в 1990-е село вымирало, но сейчас дело идет на лад. "И я прекрасно понимаю, благодаря чему это произошло. Как сказал Столыпин: дайте России 25 лет спокойствия, и вы ее не узнаете […] При нашем президенте Путине мы получили это спокойствие и имеем возможность развиваться. Да, санкции, тяжело, но это к лучшему. Нам перекрыли кислород, и нам поневоле пришлось самих себя вытаскивать. И этой композицией мы хотим сказать ему большое спасибо за эту работу, за служение Отечеству".

Куда увезли демонтированного Путина, неизвестно. Ильтяков рассказал, что скульптура будет храниться "в укромном месте". Он также выразил надежду, что со временем монумент займет предназначавшееся ему по задумке авторов место.