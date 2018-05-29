29.05.2018, 19:20

В деревне под Курганом убрали памятник Путину, посчитав его нескромным

 (3)
bbcrussian.com
EST 1
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: LUDOVIC MARIN, AFP

Во вторник в селе Частоозерье Курганской области открыли скульптурную композицию "Служение Отечеству". По первоначальному плану центром монумента должна была стать 3,5-метровая статуя российского президента Владимира Путина. Однако в последний момент от неё решили отказаться.

Без Путина памятник представляет собой изображение карты России, под которой стоит трибуна с текстом президентской присяги. Именно за трибуной и должен был располагаться бронзовый Путин.

Как рассказали журналистам Би-би-си местные жители, сам памятник стоит уже неделю, а Путина оттуда убрали пару дней назад.

Инициатор установки памятника — почетный гражданин села Частоозерье, депутат Госдумы от Курганской области, представитель "Единой России" Александр Ильтяков. Выступая во вторник на открытии скульптурной композиции, он объяснил, что возведение скульптуры показалось ему "оскорбительным".

Депутат посчитал, что Путин — скромный человек, а создание "золотого истукана" может запустить моду на подобные памятники. При этом ещё в прошлую пятницу депутат Ильтяков говорил корреспонденту Би-би-си, что Путин в Частоозерье стоять будет, при этом настаивал, что это не памятник, а скульптурная композиция, частью которой будет фигура президента: "Когда нападки начались, многие не хотят понимать и слышать — хватит оскорблять, это не памятник Путину, это история страны! Президент тут ни при чем, это мало кто понимает. Идея родилась ведь поставить не золотого истукана!"

Интернет-издание Znak.com ранее сообщало, что идея Ильтякова об установке памятника Путину вызвала недовольство в администрации президента России. Депутат, общаясь с Би-би-си во вторник, ушел от прямого ответа на вопрос о том, правда ли это. Он подтвердил, что с представителями администрации консультировался, но не стал пояснять, были ли они недовольны.

По его словам, в итоге было решено оставить трибуну пустой, чтобы все желающие могли примерить на себя роль главы государства. В дальнейшем скульптурную композицию предполагается использовать для публичного принесения присяг и клятв.

Создание всей скульптурной композиции обошлось в 8 млн рублей (130 тыс. долларов). По словам Ильтякова, это его личные средства, а также пожертвования местных жителей и спонсора — местного мясокомбината "Велес". Это семейный бизнес Ильтяковых, депутат Госдумы Александр — его основатель, а брат Дмитрий — гендиректор.

"Служение Отечеству" — не первый монумент, который подарили селу братья Ильтяковы. До этого были Георгий Победоносец, Сергей Есенин, Петр и Феврония, а также Александр Невский.

По словам депутата, в 1990-е село вымирало, но сейчас дело идет на лад. "И я прекрасно понимаю, благодаря чему это произошло. Как сказал Столыпин: дайте России 25 лет спокойствия, и вы ее не узнаете […] При нашем президенте Путине мы получили это спокойствие и имеем возможность развиваться. Да, санкции, тяжело, но это к лучшему. Нам перекрыли кислород, и нам поневоле пришлось самих себя вытаскивать. И этой композицией мы хотим сказать ему большое спасибо за эту работу, за служение Отечеству".

Куда увезли демонтированного Путина, неизвестно. Ильтяков рассказал, что скульптура будет храниться "в укромном месте". Он также выразил надежду, что со временем монумент займет предназначавшееся ему по задумке авторов место.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Известная немецкая фирма выкупает часть эстонского Taxify за круглую сумму. Какова цена вопроса?

29.05.2018
Стало известно, что один из крупнейших производителей авто Daimler (самая известная марка — Mercedes-Benz) на этой неделе выкупит около 1/10 части эстонского предприятия Taxify более чем за 100 миллионов евро. Таким образом, рыночная цена Taxify — более миллиарда евро. Создатель Taxify — 24-летний Маркус Виллиг.
Подробнее



Канадская газета: Ратас до конца не аннулировал договор с Единой Россией

29.05.2018
Вчера находившийся с визитом в Канаде премьер-министр Юри Ратас сказал в интервью местному изданию The Globe and Mail, что протокол о сотрудничестве между Центристской партией и Единой Россией неактивен.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО И ВИДЕО DELFI: В полиции начали службу новые катера. Как их назвали?

29.05.2018
Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны получит сегодня на торжественной церемонии новый катер, который будет носить имя "Pikne". В Идаской префектуре будет патрулировать катер "Udria", церемония пройдет в среду в Нарва-Йыэсуу.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Грузия разорвет дипотношения с Сирией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии

29.05.2018
Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией в связи с официальным признанием Дамаском независимости сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии.
Подробнее


ФОТО: ДТП в Мустамяе: легковушка перевернулась на крышу, один человек в больнице

29.05.2018
Сегодня вечером в Таллинне в Мустамяэ на перекрестке случилось ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. Один водитель в больнице, другого скорая осмотрела на месте.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО DELFI: Как и из чего изготавливали бумагу в Средневековье? Студия Labora в Старом городе поддерживает древнюю традицию

29.05.2018
В Старом городе Таллинна расположился самый настоящий ”средневековый цех” по изготовлению бумаги — и изготавливают ее там не простым способом, а старинным. Угадайте, из чего? Смотрите наше видео о том, как происходит этот необычный процесс.
Подробнее