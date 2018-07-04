В день встречи Путина и Трампа заявлено уже четыре акции протеста в Хельсинки

Молодежное отделение Коалиционной партии будет выступать против таможенных пошлин и аннексии Крыма. Полиция Хельсинки предполагает, что демонстраций, скорее всего, будет больше, передает Yle.



Встреча президентов США и России побуждает политически активных граждан устроить акции протеста. В полицию Хельсинки поступило уже четыре заявления о проведении демонстраций в понедельник, 16 июля.

Начальник пресс-службы полиции Хельсинки Юха Хакола говорит, что акции протеста собираются провести, по крайней мере, молодежная организация Коалиционной партии и группа проживающих в Финляндии русскоязычных. О двух других группах у Хакала нет точной информации.

Молодежное отделение Коалиции заявило о демонстрации через сутки после того, как стало известно о встрече президентов в Хельсинки.

– Мы не протестуем против самой встречи, но считаем, что задача гражданского общества — поднимать такие темы, о которых главы стран сами не смогут говорить посредством дипломатии, — говорит председатель организации Хенрик Вуорнос.