В деле "Шалтая-Болтая" появились пресс-секретарь премьера РФ, сотрудник Кремля и Дмитрий Киселев

Следственное управление ФСБ рассмотрит вопрос о признании потерпевшими по делу хакеров "Шалтая-Болтая" еще нескольких человек. Заявления с просьбой признать их пострадавшими от действий хакерской группировки написали замначальника управления внутренней политики Кремля Тимур Прокопенко и телеведущий Дмитрий Киселев. Сотрудничать со следствием намерена пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова.

Об этом РБК рассказал собеседник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в спецслужбе. "Во время беседы со следователем Прокопенко подтвердил, что к его личной почте был осуществлен неправомерный доступ, но отказался подтвердить достоверность контента, который был добавлен [в опубликованную "Шалтаем-Болтаем" переписку] с целью его дискредитации", — сообщил близкий к следствию собеседник агентства.

Прокопенко отказался давать РБК комментарии до решения суда. Киселев же сказал, что ему эта тема "неинтересна".

Также с заявлением о признании его потерпевшим обратился топ-менеджер одной из госкомпаний, отметил знакомый с ходом расследования собеседник РБК. Фамилию заявителя он назвать отказался. Источник агентства добавил, что в ближайшее время в деле могут появиться еще несколько потерпевших, у которых группировка вымогала деньги. "В основном это представители госкомпаний и госкорпораций", — уточнил собеседник. Источник в ФСБ подтвердил эту информацию.

Адвокат предполагаемого лидера "Шалтая-Болтая" Владимира Аникеева Руслан Коблев не исключил, что в деле могут появиться новые потерпевшие. Это предположение, указал защитник, основывается на тех сведениях, которые Аникеев изложил в своих признательных показаниях. Напомним, Коблев 14 марта сообщил, что его подзащитный пошел на сделку со следствием. "Мы пошли на сделку со следствием", — сказал юрист (цитата по ТАСС).

Еще в феврале близкие к следствию анонимные источники сообщали, что следователи проверяют хакеров "Шалтая-Болтая" на причастность к взлому почты высокопоставленных чиновников, включая Прокопенко. Агентство "Росбалт", регулярно публикующее анонимную информацию от силовых ведомств о ходе резонансных расследований, сообщало, что задержанные свою вину отрицают.

При этом отмечалось, что потерпевшим по делу проходит пока только сотрудник "Сбербанка" Евгений Кисляков, вице-президент федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта", чью взломанную переписку выкупили еще на этапе анонса.

Документы по Прокопенко начали появляться на сайте "Шалтая-Болтая" зимой 2014 года и публиковались в течение нескольких месяцев. Из них следовало, что политик отвечал за размещение материалов обо всех уголовных делах, связанных с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Также была опубликована фотография бывшего пресс-секретаря движения "Наши" Евгении Потупчик с сумкой, набитой деньгами, которая была сделана якобы в кабинете Прокопенко.

Несколько писем из почты Евгения Кислякова, в том числе касающихся "подковерных интриг" по запуску проекта УЭК в Санкт-Петербурге, "Шалтай-Болтай" опубликовал в марте 2016 года. Хакеры написали, что раздумывают над тем, выложить весь массив писем, якобы принадлежащих Кислякову, в открытый доступ или выставить на биржу по торговле чужой перепиской. Был выбран второй вариант, и информация была куплена неизвестными за 58 биткоинов (более 56 тысяч долларов).

Почта Киселева была взломана весной 2016 года. Материалы содержали информацию о его профессиональной деятельности, а также о финансах и активах, как личных, так и связанных с телепроектами ВГТРК.

Тимакова намерена сотрудничать со следствием

Также два источника агентства сообщили, что на беседу с сотрудником следственного управления ФСБ приглашена пресс-секретарь премьера РФ. Наталья Тимакова подтвердила РБК, что получила соответствующее приглашение. "Я намерена сотрудничать со следствием", — подчеркнула она. В то же время Тимакова заявила, что это не означает, что она собирается написать заявление о признании ее потерпевшей, и сказала, что "до встречи со следователем больше ничего комментировать не будет".

Группировка "Шалтай-Болтай" в январе 2015 года выставила на продажу неофициальную служебную переписку Тимаковой. Стоимость лота оценили примерно в 35 тысяч долларов в переводе с биткоинов. Архив состоял почти из 500 сообщений, датируемых 2004-2015 годами.

В деле могут появиться не только новые потерпевшие, но и статьи

Следствие считает участниками "Шалтая-Болтая" троих арестованных: предполагаемого лидера хакерской группировки Владимира Аникеева (Льюис), Константина Теплякова (Мартовский Заяц) и Александра Филинова (Шляпник). Им предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 272 УК; до пяти лет лишения свободы).

По данным двух собеседников РБК, знакомых с ходом дела, обсуждается вопрос о том, чтобы предъявить хакерам обвинения еще по двум статьям: "Вымогательство" и "Организация преступного сообщества" (ст. 163 и ст. 210 УК; до 15 лет и до 20 лет лишения свободы соответственно). Это связано с появлением в деле новых доказательств.

СМИ ранее связывали дело группировки "Шалтай-Болтай", несколько лет взламывавшей почтовые ящики и аккаунты чиновников и бизнесменов и публиковавшей их содержимое в интернете, с делом о госизмене, фигурантами которого являются сотрудники центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, а также менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и некий Георгий Фомченков.

Однако адвокаты по обоим делам опровергали связь между этими расследованиями. Тем не менее СМИ продолжали писать о возможной связи. Так, агентство "Росбалт" сообщило 11 февраля, что в марте 2016 года Михайлов и Докучаев начали оперативную разработку хакеров "Шалтая-Болтая". Закончена она была летом 2016 года, но задержаний не последовало — якобы потому, что у хакерской группировки появился новый куратор.

При этом бывший и последний остающийся на свободе участник "Шалтая-Болтая" Александр Глазастиков рассказывал в интервью в феврале этого года, что в 2016 году у группировки появился куратор из ФСБ. Спецслужба вышла на хакеров после того, как были установлены их личности, отмечал Глазастиков. ФСБ хотела быть в курсе всех публикаций "Шалтая-Болтая", пообещав при этом "гарантировать безопасность" участников группировки.