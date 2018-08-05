05.08.2018, 15:15

В Дании выписан первый штраф за ношение никаба в общественном месте

 (5)
bbcrussian.com
EST
Hijab
HijabFoto: B.K. Bangash, AP

В Дании выписан первый в истории страны штраф за ношение никаба в публичном месте. Соответствующий запрет вступил в силу в минувшую среду.

28-летнюю датчанку оштрафовали после потасовки с другой женщиной на эскалаторе в торговом центре городка Хёрсхольм, в 25 километрах к северу от Копенгагена. В драке с нее слетел закрывавший ее лицо никаб.

Подоспевшие полицейские разняли дерущихся, а оштрафованная женщина надела никаб обратно и отказалась снова снять его по требованию полиции.

Обеим женщинам предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, а отказавшейся снять никаб после разбирательства выписан штраф в тысячу крон (около 150 долларов).

Полицейские, как сообщается, внимательно изучили видеозапись драки, чтобы определить, не пыталась ли одна женщина сорвать никаб с другой, но пришли к выводу, что он слетел случайно. В то же время ряд СМИ сообщили, что потасовка началась именно из-за этого.

Вступивший в силу в среду запрет закрывать лицо в публичных местах вызвал критику правозащитников и протесты.

Вечером в среду протестующие против запрета — и женщины и мужчины — провели в Копенгагене акцию протеста.

Люди в традиционных мусульманских одеждах вышли на улицы вместе с демонстрантами в самодельных масках.

Некоторые датчанки уже отказались соблюдать запрет, повторное нарушение которого чревато штрафом в 1500 долларов.

Правозащитная организация Human Rights Watch назвала запрет дискриминационным и заявила, что он продолжает опасную тенденцию.

В прошлом году Европейский суд по правам человека отказал в требовании отменить подобных запрет, введенный в Бельгии, мотивировав это тем, что общественный порядок важнее права на религиозное самовыражение.

Полные или частичные запреты на закрывающие лицо или волосы предметы мусульманской одежды введены во Франции, в Австрии, Болгарии и в Баварии.

В различных мусульманских странах, как и в течениях ислама, приняты различные правила относительно того, в какой одежде женщинам разрешается появляться на публике.

В зависимости от религиозных и местных культурных традиций правила, относящиеся к женщинам, разнятся в спектре от платка, закрывающего волосы, до требования полностью скрывать все лицо и тело, оставляя лишь кисти рук.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Без паники! Жара на следующей неделе вернется в Эстонию!

05.08.2018
Хотя в начале неделе нас ждет умеренное тепло вкупе с дождями, в среду жаркая погода без осадков вернется в Эстонию, если верить прогнозу на четыре дня, который дает портал pogoda.ee. Радует это вас или нет, но в четверг обещают уже до “+32”.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Жильцы окрестных домов лишились сна: у Таллиннской гимназии Ярвеотса ночи напролет орет пожарная сирена

05.08.2018
В редакцию Delfi обратился жилец одного из расположенных в районе Таллиннской гимназии Ярвеотса домов, которому уже второе лето не дает спать по ночам срабатывающая в гимназии сигнализация. По словам представителя обслуживающей фирмы, во всем виновата жара, но они уже приняли меры, чтобы больше не нарушать ночной покой граждан.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €

Продавцы ”чудо-средств” завлекают покупателей рекомендациями от вымышленных врачей и отзывами от фейковых довольных клиентов

05.08.2018
Для того, чтобы избежать наказания, интернет-магазины регистрируются за пределами Эстонии и становятся таким образом практически неуловимыми для потребителей в случае возникновения претензий. Очень часто в рекламах используются вымышленные персонажи, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


EKRE нацелена на пост премьер-министра и не исключает сотрудничества ни с одной из партий

05.08.2018
Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE ) Март Хельми в субботу на проходивших в Пыльвамаа летних днях партии заявил в своем выступлении, посвященном будущим выборам, что EKRE противостоит всем другим партиям, но после выборов не исключает сотрудничества ни с одной из партий, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

Пожилая жительница Хаапсалу оставила в квартире жильца и… вскоре лишилась недвижимости!

05.08.2018
”Моя бабушка в 1992 году уехала из Эстонии в Белоруссию, — рассказывает житель Хаапсалу, Сергей Данилов. — У нее была кооперативная квартира. Уезжая, она пустила туда пожить человека. Они договаривались, что через год бабушка приедет, и они оформят сделку купли-продажи. Но так сложилось, что на следующий год она приехать не смогла. Сейчас квартира продана и перепродана, и бабушка считает, что ее просто обманули”. В этой непростой и весьма запутанной истории, уходящей корнями в 90-е, и разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Восхитительные пляжи со всего мира, о которых пока мало кто знает

05.08.2018
В мире, где даже на Эверест уже выстраиваются очереди, сложно остаться с морем наедине или хотя бы не загрустить от нехватки личного пространства. Но есть и хорошие новости: еще не все красивые пляжи окружены отелями, засвечены в туристических буклетах и запружены туристами и продавцами безделушек. Самые живописные уединенные бухты, труднодоступные лагуны и дикие пляжи мира — в подборке Skyscanner.
Подробнее