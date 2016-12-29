В Дагестане задержаны семь членов законспирированной группы сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших теракты в московском регионе. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

У задержанных изъято большое количество оружия, гранат и компоненты взрывных устройств. По данным спецслужб, экстремисты готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ.

"Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России в Дагестане пресечена деятельность законспирированной группы сторонников запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", планировавшей совершение в Московском регионе серии резонансных террористических акций", — говорится в сообщении.

15 декабря стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала членов диверсионно-террористической группировки из числа мигрантов, готовивших серию резонансных террористических преступлений в Москве.

Задержанные действовали по указанию находящегося в Турции эмиссара международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).