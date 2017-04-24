В Дагестане подросток подорвал гранату. Один школьник погиб, 11 ранены

В Дагестане в селении Агвали Цумадинского района при взрыве погиб один человек, и 11 получили ранения. Что именно произошло, до конца пока неизвестно.

По одним данным, ученик принес в школу оружие, а последовавшие трагические события стали следствием неосторожного обращения с ним. По другой версии, которая подтверждается большим числом источников СМИ, ученик принес в школу не оружие, а гранату. Позднее директор школы заявил, что взрыв произошел не в стенах учебного заведения, а в частном компьютерном клубе, куда школьники направились после уроков. В Следственном комитете, уже возбудившем уголовное дело по факту произошедшего, пояснили, что подросток нашел гранату на улице.

По информации Life, при взрыве гранаты от полученных ранений на месте погиб ученик пятого класса Магомедрасул Н.

При этом издание сообщает, что в компьютерный класс гранату бросил ученик шестого класса. Подозреваемый 13-летний Магомед Н., который состоит на учете в подразделении МВД по делам несовершеннолетних, уже задержан. Всего в помещении в момент происшествия находилось девять человек.

Позднее портал опубликовал предварительный список с именами пострадавших в результате взрыва детей.

Заместитель председателя правительства республики Дагестан Рамазан Джафаров, впрочем, позднее сообщил, что гранату в помещение принес не школьник, а молодой человек, которому более 20 лет.

"Парень, у которого была граната, — это не школьник, это взрослый парень, ему больше 20 лет. По предварительной информации, он сын хозяина компьютерного клуба", — подчеркнул чиновник (цитата по ТАСС).

По информации телеканала РЕН ТВ, взрыв гранаты в Дагестане произошел не в школе, а в компьютерном клубе. По словам представительницы администрации Цумадинского района республики, на первом этаже здания расположен компьютерный клуб, а на втором жилые помещения.

"Двухэтажное здание. Наверху люди там живут. Жилое помещение", — подчеркнула собеседница телеканала. При этом сообщается, что школа расположена вдалеке от места происшествия.

Вскоре ТАСС со ссылкой на МВД Дагестана и вовсе сообщил, что "взрыв гранаты не подтверждается". "Подростки пострадали при неосторожном обращении с оружием. Обстоятельства уточняются", — заявили в республиканском МВД.

Однако впоследствии различные СМИ со ссылкой на свои источники продолжили писать о том, что причиной ЧП стала взорвавшаяся граната.

В пресс-службе Минздрава Дагестана агентству "Интерфакс" между тем сообщили, что трое детей находятся в тяжелом состоянии и еще трое — в состоянии средней тяжести в центральной больнице Цумадинского района после неосторожного обращения с гранатой в школе.

"В больницу направлен вертолет МЧС, в котором находятся специалисты республиканского Центра медицины катастроф. Они оценят обстановку и готовы оказать помощь госпитализированным детям", — пояснил собеседник журналистов, отметив, что республиканская больница в Махачкале готова принять "самых тяжелых из пострадавших".

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова тем временем уже поручила главному детскому хирургу Минздрава Алексею Подкаменеву вылететь в Дагестан для оказания медпомощи подросткам, пострадавшим в результате взрыва.

По словам пресс-секретаря министра Олега Салагая, в республику также вылетит заведующий отделением реанимации-анестезиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава Евгений Фелькер.

Специалисты прибудут в Дагестан, "чтобы на месте оказывать содействие республиканским специалистам в лечении детей, пострадавших в результате взрыва в школе в одном из селений Республики Дагестан", отметил он.

В МВД Дагестана тем временем уже подтвердили информацию о задержании ученика, который принес гранату в школу. "Ученик восьмого класса, который принес на урок гранату, задержан, с ним работают правоохранительные органы", — приводит слова представителя регионального МВД РИА "Новости".

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в селении Агвали Цумадинского района Дагестана.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ", — отметили в ведомстве.

Взрыв произошел в компьютерном клубе, куда подростки пришли после школы

Вечером понедельника директор агвалинской школы Шамиль Абакаров в разговоре с журналистами пояснил, что при взрыве гранаты в компьютерном зале пострадали только четверо учащихся местной школы, остальные шесть госпитализированных являются совершеннолетними.

"Сейчас известно, что четверо пострадавших — наши ученики, которые пришли в компьютерный зал после занятий. Остальные шесть человек, предположительно, студенты", — рассказал он.

По его словам, школьник, который, возможно, принес в компьютерный зал гранату, является трудным подростком. "Его родители живут в Москве. Он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, однако в школе он вел себя нормально, иногда опаздывал или пропускал занятия", — добавил Абакаров.

Ранее заместитель директора агвалинской школы по воспитательной работе Магомеддибир Зубаиров сообщил, что взрыв гранаты в Дагестане произошел за пределами школы — в частном игровом клубе.

"Это частный игровой компьютерный зал. После уроков, когда занятия закончились, дети зашли туда. Там находились и более старшие подростки. Как произошел взрыв, пока непонятно. На месте работают правоохранительные органы. Территория вокруг зала оцеплена", — отметил он.

СК: подросток нашел гранату на улице

Тем временем Следственный комитет, который уже возбудил уголовное дело по факту взрыва в Дагестане, раскрыл предварительные детали расследования. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, в около 14 часов в селении Агвали в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 11 несовершеннолетних, находившихся в помещении, один из которых от полученных ранений погиб.

"Точное количество пострадавших уточняется. С подростком, который принес гранату в указанное помещение, с участием психологов работают следователи. Как он им пояснил, гранату он нашел на улице и принес в компьютерный зал", — резюмировали в СК.

В правительстве Дагестана заявляют, что взрыв в селении Агвали Цумадинского района произошел случайно. Об этом журналистам заявил заместитель председателя правительства республики Рамазан Джафаров.

"Сейчас глава республики проводил по этому поводу совещание, руководители правоохранительных органов доложили ему о произошедшем. По предварительным данным, ребенок нашел гранату на улице и зашел с ней в компьютерный зал, не имея цели взорвать. Однако в результате случайности это все-таки произошло", — объяснил он.

Джафаров также подчеркнул, что компьютерный зал является частной собственностью и не имеет никакого отношения к школе. "В настоящее время из Махачкалы в район, где произошел взрыв, отправлен вертолет Росгвардии с двумя бригадами Центра медицины катастроф и оперативной группой, которая проведет тщательное расследование на месте происшествия", — добавил чиновник.

Минобрнауки: компьютерный клуб, в котором произошел взрыв, не имеет отношения к школе

Компьютерный клуб, где произошел взрыв, в результате которого пострадали подростки, является частным и не имеет отношения к местной школе. Об этом заявили в пресс-службе министерства образования и науки РФ.

"24 апреля в промежутке между 15-16 часами в компьютерном клубе в с.Агвали Цумадинского района прогремел взрыв. Компьютерный клуб, где произошел несчастный случай, расположен далеко от школы и является частным владением, сообщают региональные органы Управления образования республики Дагестан", — пояснили в ведомстве.

В Минобрнауки со ссылкой на информацию от региональных властей отметили, что "взрывное устройство неустановленного вида во время прогулки возле речки на окраине села нашел и принес в компьютерный клуб ученик седьмого класса" средней образовательной школы села Агвали.

"Среди пострадавших было четверо школьников, один из которых, 2003 года рождения, скончался в больнице", — подтвердили в ведомстве. В Минобрнауки добавили, что, по последним данным, в больнице с осколочными ранениями остаются трое школьников, их жизни вне опасности.