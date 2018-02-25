В Дагестане начали задерживать высокопоставленных силовиков

Дагестанская полиция и республиканская ФСБ задержали начальника отдела уголовного розыска МВД по Дагестану полковника Хайбулу Ибнухаджарова. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и РБК.

”Ибнухаджарова подозревают в подтасовке финансовой отчетности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела”, — рассказал один из собеседников РБК.

По информации изданий, кроме Ибнухаджарова в махинациях с документами заподозрили еще одного сотрудника дагестанского главка. Проверки пройдут во всех силовых ведомствах республики, добавляет РБК.

На сайте МВД Дагестана сообщается, что в ведомстве обнаружены финансовые нарушения со стороны двух сотрудников. Решается вопрос об их увольнении, подробностей не приводится.

В феврале в Дагестане началась масштабная антикоррупционная проверка. Были задержаны глава правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители и еще несколько чиновников. Их обвиняют в мошенничестве.