В Дагестане мужчина открыл стрельбу по празднующим Масленицу: есть погибшие

Неизвестный открыл стрельбу по празднующим Масленицу в дагестанском Кизляре: четыре человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Инцидент произошел в Кизляре. Предварительно, погибли четыре человека. Есть раненые. Преступник был застрелен", — сказал собеседник агентства.

Мэр Кизляра Александр Шувалов сообщил, что произошло это около церкви Георгия Победоносца: "Люди после службы выходили вечером из церкви и он открыл по ним стрельбу… Четыре человека погибло. Его (стрелка) уничтожили. Еще двух сотрудников ранили и одну женщину".

Информация о ЧП на территории церкви поступает противоречивая. "Интерфакс" сообщает, что стрельбу открыли внутри церкви, а не снаружи.

По информации ТАСС, ранены двое сотрудников правоохранительных органов, скорее всего, Росгвардии.