17.05.2018, 18:20

В четверг начинается священный месяц мусульман Рамадан


rus.delfi.ee
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Ramadan. Eesti Islami koguduse naised
фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

Во время Рамадана правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Сегодня начинается священный месяц поста мусульман Рамадан, передает Yle.

Рамадан проводится каждый год в разное время. Пост начинается с наблюдения новой луны в ночь на четверг, и заканчивается, когда через месяц на небе появляется новая луна.

Во время Рамадана правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. От поста освобождены некоторые категории лиц, в том числе дети, беременные женщины, старики и больные.

После окончания Рамадана состоится один из главных праздников исламского календаря — Ид аль-Фитр (тюрк. "Ураза-байрам"). В этом году мусульмане, как сунниты, так и шииты, будут праздновать его в середине июня.

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