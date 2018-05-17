В четверг начинается священный месяц мусульман Рамадан

Во время Рамадана правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Сегодня начинается священный месяц поста мусульман Рамадан, передает Yle.

Рамадан проводится каждый год в разное время. Пост начинается с наблюдения новой луны в ночь на четверг, и заканчивается, когда через месяц на небе появляется новая луна.

Во время Рамадана правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. От поста освобождены некоторые категории лиц, в том числе дети, беременные женщины, старики и больные.

После окончания Рамадана состоится один из главных праздников исламского календаря — Ид аль-Фитр (тюрк. "Ураза-байрам"). В этом году мусульмане, как сунниты, так и шииты, будут праздновать его в середине июня.