В Черном море проходят учения Украины и НАТО

В понедельник в Черном море проходят совместные учения ВМС Вооруженных сил Украины и противоминной группы кораблей НАТО.

В учениях принимают участие украинский тральщик "Геническ" и корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО.

По информации украинского генштаба, военные будут учиться проводке кораблей за тралом, тактическому маневрированию, тренировке по радиосвязи, осуществлению поиска и уничтожения мин.

Четыре корабля НАТО — из Польши, Испании, Германии и Турции — прибыли в Одессу 17 марта.

Минобороны России в понедельник тоже объявило о проведении крупномасштабных военных учений в Черном море, с боевыми стрельбами в Крыму.