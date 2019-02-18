В Чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар



По имеющимся данным, пожаром оказалось охвачено около пяти гектаров. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 16.40 по местному времени (17.40 мск).

”17 февраля в 16.40 в ГосЧС поступила информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории ДСП ”Северная Пуща” (Дитятковское лесничество) вблизи с. Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 га”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению пожара привлечены три единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что полиция задержала сталкеров у Чернобыльской АЭС.