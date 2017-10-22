В Чехии на выборах победили популисты. Их лидер-миллиардер находится под следствием

В Чехии на выборах победили популисты, обещающие покарать коррупцию: движение "Акция недовольных граждан" набирает более 30% голосов. Его лидер — миллиардер Андрей Бабиш — должен стать премьером. Как отмечает "Эхо Москвы", его партия не придерживается конкретной идеологии, но использует общественное недовольство серией политических скандалов в Чехии.

На второе место пока выходит партия "Свобода и прямая демократия" (11,1%), на третье — Гражданская демократическая партия (10,5%), передает "Интерфакс". Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП), доминировавшая на национальной политической сцене в течение последних четырех лет, оказалась лишь на пятом месте.

ТАСС обращает внимание на то, что избиратели поддержали находящегося под следствием Бабиша — единственного кандидата от АНО на пост главы правительства, которое вскоре будет сформировано по итогам нынешнего волеизъявления.

Миллиардера обвиняют в организации схемы, благодаря которой одна из его фирм незаконно получила около 2,4 млн долларов из фондов Евросоюза. Бабиш объясняет раздуваемый вокруг него скандал происками оппонентов. Такого же мнения придерживается президент республики Милош Земан, заявивший, что поручит формирование правительства главе партии, заручившейся наибольшей поддержкой избирателей.