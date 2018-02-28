В Чехии из-за гриппа погибли 50 человек за последние три недели

Эпидемия гриппа в Чехии привела к смерти 50 человек за последние три недели, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на Государственный медицинский институт.

”Тяжелее других переносят заболевание гриппом люди старшего возраста, у которых грипп обычно накладывается на другие болезни, поэтому из 50 умерших 43 человека были в возрасте свыше 60 лет. Остальным было от 25 до 59 лет”, — сообщили в институте.

В больницах Чехии в данный момент находятся 199 человек в тяжелом состоянии и с осложнениями после гриппа. В данный момент гриппом в стране болеют 1,95 тыс. человек на 100 тыс. граждан. В большинстве больниц доступ к пациентам запрещен