В Чечне снова преследуют и пытают геев. С начала декабря, возможно, убиты несколько человек

Власти Чечни все отрицают. Они отрицали и предыдущие сообщения о преследованиях ЛГБТ

Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил ”Интерфаксу”, что информация о преследованиях — ”это абсолютная ложь” и ”никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации” в Чечне ”не было и не могло быть”. Каримов считает, что если бы в республике задержали ”даже одного человека”, ”об этом было бы известно всему населению”.

Пресс-секретарь Кадырова также назвал ”выдумкой” предыдущие сообщения о преследованиях геев в Чечне, заявив, что тюрьму в Аргуне, где, по данным правозащитников, пытали гомосексуалов, ”тысячи раз проверяли западные СМИ и правозащитные организации”. По его мнению, ”фальшивки” распространяют люди, которых ”беспокоит, что исламский народ крепнет”, а также то, что власти Чечни успешно борются с терроризмом.

О массовом преследовании геев в Чечне впервые стало известно в апреле 2017 года, когда об этом рассказала ”Новая газета”. По мнению журналистки издания Елены Милашиной, волну спровоцировал активист Николай Алексеев из проекта GayRussia.ru — он много лет добивается проведения гей-прайда в Москве, а затем в других городах и в тот раз подал заявку на проведение шествия в мэрию Грозного (Алексеев подавал на ”Новую газету” в суд с иском о защите чести и достоинства, но проиграл). По данным ”Новой”, полиция начала облавы, задерживая все новых людей по спискам контактов в телефонах уже задержанных. Всего было задержано от ста до двухсот человек, их пытали, ”Новая” говорила как минимум о трех убитых. Официальных данных о количестве пострадавших и жертв нет: чеченские власти отрицали не только расправу над гомосексуалами (Рамзан Кадыров говорил об этом лично Владимиру Путину), но даже сам факт того, что они живут в республике.

”Первые несколько часов били. У меня здесь была сильная гематома, ребра сломали. Потом ток. Специальная катушка такая, прищепки железные на уши или на руки — и начинали. Я выдерживал. Морально — куда больнее” — так в беседе с ”Медузой” описывал происходившее один из задержанных, который сумел бежать из республики. В апреле 2017 года организация ”Российская ЛГБТ-сеть” начала помогать гомосексуалам бежать из Чечни в Москву, а посольства ряда стран заявили о готовности принять беженцев у себя, — в частности, об этом объявляли Канада и Литва.

В декабре 2018 года ОБСЕ выпустила доклад о нарушениях прав человека в Чечне, где говорилось, что гомосексуалы наряду с правозащитниками и сотрудниками НКО подвергались ”травле, пыткам и внесудебным казням”.

Источник ”Медузы” подтверждает возобновление и усиление преследований. По его словам, количество убитых гомосексуалов может достигать 20 человек

Внимание. В этой части материала есть подробные описания пыток.

Корреспондентка ”Медузы” связалась с одним из авторов сообщений о преследованиях в паблике ”А У Л” — он представился Александром и сказал, что не хочет называть свою фамилию по соображениям безопасности. По его словам, сам он сбежал в Европу из Северной Осетии — после того, как его ”подставила” родная тетя, сообщившая родственникам, что он гей. После этого Александру начали угрожать убийством.

Александр говорит, что знаком с несколькими чеченскими гомосексуалами, включая одного ”кадыровца”, — и они подтверждают информацию ”ЛГБТ-сети”. ”Убивают часто, — говорит Александр. — После начала нового рейда по поиску геев в Чечне с начала декабря 2018 года и до сегодняшнего дня известно об около 40 пропавших человек и 10–20 убитых”. Мужчина рассказывает, что тела убитых ”закапывают в лесу”; по его словам, после шума, который был поднят в СМИ в 2017 году, преследования ”стали тише” — но сейчас ”началось опять, и уже с большей силой, начали работать еще быстрее”.