В Чечне снова преследуют и пытают геев. С начала декабря, возможно, убиты несколько человек
”Новая газета” и ”ЛГБТ-сеть” сообщили о новой волне преследований геев в Чечне. По данным правозащитников, как минимум два человека убиты, пишет Медуза.
”Новая газета” и ”ЛГБТ-сеть” сообщили о новой волне преследований геев в Чечне. По данным правозащитников, как минимум два человека убиты, пишет Медуза.
10 января в ВК-паблике ”А У Л” (в нем публикуются ”истории кавказцев, вынужденных жить в тени легенды [об] их „нормальности””) появился пост, в котором утверждалось, что ”в Чечне вновь вспыхнули поимки темовых парней и девчонок” — то есть представителей ЛГБТ.
На следующий день ”Новая газета” со ссылкой на свои источники и источники правозащитной организации ”ЛГБТ-сеть” сообщила, что в республике ”возобновились преследования людей нетрадиционной сексуальной ориентации”. В ”ЛГБТ-сети” ”Медузе” 11 января сказали, что ”преследования гомосексуалов (не только мужчин, но и женщин) в Чечне никогда не прекращались”, но ”с конца декабря силовики повысили активность”.
14 января на сайте ”ЛГБТ-сети” появилось заявление об усилении преследований гомосексуалов в Чечне. По информации правозащитников, с конца декабря 2018 года задержали около 40 человек — как мужчин, так и женщин; двое из них умерли после пыток. Первым, по данным ”ЛГБТ-сети”, был задержан администратор одного из ВК-пабликов, в которых общаются гомосексуалы с Северного Кавказа. ”Нам известно, что задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а пострадавших незаконно удерживают в Аргуне, — рассказал директор программ „ЛГБТ-сети” Игорь Кочетков. — Местная полиция делает все возможное для того, чтобы они не могли выехать из республики или впоследствии добиваться защиты в суде. У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки”.
Власти Чечни все отрицают. Они отрицали и предыдущие сообщения о преследованиях ЛГБТ
Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил ”Интерфаксу”, что информация о преследованиях — ”это абсолютная ложь” и ”никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации” в Чечне ”не было и не могло быть”. Каримов считает, что если бы в республике задержали ”даже одного человека”, ”об этом было бы известно всему населению”.
Пресс-секретарь Кадырова также назвал ”выдумкой” предыдущие сообщения о преследованиях геев в Чечне, заявив, что тюрьму в Аргуне, где, по данным правозащитников, пытали гомосексуалов, ”тысячи раз проверяли западные СМИ и правозащитные организации”. По его мнению, ”фальшивки” распространяют люди, которых ”беспокоит, что исламский народ крепнет”, а также то, что власти Чечни успешно борются с терроризмом.
О массовом преследовании геев в Чечне впервые стало известно в апреле 2017 года, когда об этом рассказала ”Новая газета”. По мнению журналистки издания Елены Милашиной, волну спровоцировал активист Николай Алексеев из проекта GayRussia.ru — он много лет добивается проведения гей-прайда в Москве, а затем в других городах и в тот раз подал заявку на проведение шествия в мэрию Грозного (Алексеев подавал на ”Новую газету” в суд с иском о защите чести и достоинства, но проиграл). По данным ”Новой”, полиция начала облавы, задерживая все новых людей по спискам контактов в телефонах уже задержанных. Всего было задержано от ста до двухсот человек, их пытали, ”Новая” говорила как минимум о трех убитых. Официальных данных о количестве пострадавших и жертв нет: чеченские власти отрицали не только расправу над гомосексуалами (Рамзан Кадыров говорил об этом лично Владимиру Путину), но даже сам факт того, что они живут в республике.
”Первые несколько часов били. У меня здесь была сильная гематома, ребра сломали. Потом ток. Специальная катушка такая, прищепки железные на уши или на руки — и начинали. Я выдерживал. Морально — куда больнее” — так в беседе с ”Медузой” описывал происходившее один из задержанных, который сумел бежать из республики. В апреле 2017 года организация ”Российская ЛГБТ-сеть” начала помогать гомосексуалам бежать из Чечни в Москву, а посольства ряда стран заявили о готовности принять беженцев у себя, — в частности, об этом объявляли Канада и Литва.
В декабре 2018 года ОБСЕ выпустила доклад о нарушениях прав человека в Чечне, где говорилось, что гомосексуалы наряду с правозащитниками и сотрудниками НКО подвергались ”травле, пыткам и внесудебным казням”.
Источник ”Медузы” подтверждает возобновление и усиление преследований. По его словам, количество убитых гомосексуалов может достигать 20 человек
Внимание. В этой части материала есть подробные описания пыток.
Корреспондентка ”Медузы” связалась с одним из авторов сообщений о преследованиях в паблике ”А У Л” — он представился Александром и сказал, что не хочет называть свою фамилию по соображениям безопасности. По его словам, сам он сбежал в Европу из Северной Осетии — после того, как его ”подставила” родная тетя, сообщившая родственникам, что он гей. После этого Александру начали угрожать убийством.
Александр говорит, что знаком с несколькими чеченскими гомосексуалами, включая одного ”кадыровца”, — и они подтверждают информацию ”ЛГБТ-сети”. ”Убивают часто, — говорит Александр. — После начала нового рейда по поиску геев в Чечне с начала декабря 2018 года и до сегодняшнего дня известно об около 40 пропавших человек и 10–20 убитых”. Мужчина рассказывает, что тела убитых ”закапывают в лесу”; по его словам, после шума, который был поднят в СМИ в 2017 году, преследования ”стали тише” — но сейчас ”началось опять, и уже с большей силой, начали работать еще быстрее”.
Александр также подробно описывает пытки, каким подвергают чеченских гомосексуалов в ”старом отделении полиции” в Аргуне. ”Издеваются разнообразно. Изначально сбривают волосы на голове, бороду. Для издевательств используют маленький черный ножик, которым наносят ножевые ранения, — рассказывает он. — Некоторых парней называют женскими именами и прозвищами, заставляют плеваться друг другу в лицо, вылизывать обувь языком, бьют током, избивают до смерти в буквальном смысле, используют железную проволоку, которую засовывают в анальное отверстие, а потом резко выдергивают”. По словам собеседника ”Медузы”, выбраться из тюрьмы живым можно, только сдав других гомосексуалов и заплатив выкуп в 1 миллион рублей.
В ”ЛГБТ-сети” ”Медузе” сказали, что рассказы Александра об истязаниях в целом соответствуют рассказам других жертв преследований в Чечне. ”Нам известно, что сейчас пытки стали жестче и изощреннее, известно, что пострадавших этой волны в том числе насиловали”, — говорят правозащитники. ”Рассказ Александра про массовые захоронения с трупами и скелетами в лесу представляется мне фантазийным, — добавляет один из руководителей организации Игорь Кочетков. — Несколько источников подтвердили нам смерть двоих [человек]. Другие смерти не можем ни подтвердить, ни опровергнуть”.
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