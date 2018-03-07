07.03.2018, 19:00

В Чечне разбился вертолет Ми-8: погибли шесть российских пограничников

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DELFI.ee
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Mi-8
Mi-8Foto: Yelena Afonina, TASS

В Чечне при крушении вертолета Ми-8 погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает РИА "Новости". Вертолет принадлежит пограничной службе.

Трагический инцидент случился днем 7 марта. Вертолет разбился в горах на юге Чечни. Установлено, что вертолет Ми-8 выполнял плановый полет и при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, столкнулся с землей, сообщает Следственный комитет РФ. При посадке Ми-8 задел лопастями землю, перевернулся и упал в ущелье.

Место падения МИ-8 находится в восьми километрах от границы с Грузией, в полутора километрах от погранзаставы, куда запрещен доступ гражданских лиц. Отмечается, что в районе крушения вертолета в Чечне были неблагоприятные погодные условия.

Согласно неофициальным данным, вертолет принадлежал пограничникам. На борту находились 7 человек. Жертвами крушения, по предварительным данным, стали 6 человек, одни получил тяжелые ранения, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте происшествия у села Шатой. Пострадавшего эвакуировали с места происшествия, сообщили в Минздраве Чечни.

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