В центре Вильнюса нашли девять мешков с человеческими костями

В центре Вильнюса, на улице Леиклос, рядом с президентским дворцом, обнаружены девять мешков с человеческими костями, сообщает ru.DELFI.lt. Сваленные в кучу со строительным мусором кости заметили местные жители.

"Вчера, увидев эту картину, одна женщина начала кричать. Видите ли, люди здесь живут давно, есть те, кто живет с 1943 года, и они помнят, что когда строили трансформаторную, здесь нашли очаг инфекции, когда-то здесь было здание храма евангелистов-лютеран, инфекционная больница и кладбище. Тогда весь двор обработали, засыпали белым порошком, это было примерно в 1970 году", — рассказала порталу DELFI местная жительница Сигита. Женщина опасается, что эти кости могут быть инфицированы.

Главный комиссариат полиции (ГКП) Вильнюсского округа подтвердил, что на улице Леиклос обнаружены девять мешков с человеческими костями. По предварительным данным, в 2015 году, когда участок приобрело частное лицо, началось коммерческое строительство, однако работы были прекращены из-за разногласий с местными жителями.

"Выяснилось, что кости из земли выкопали и сложили в мешки два года назад, во время строительных работ. На днях во время приведения участка в порядок мешки впервые заметили и о них сообщили в полицию. Человеческие кости в этом месте находили и прежде, поскольку в XIX веке здесь было действующее кладбище. Начато расследование для выяснения причин смерти", — сказано в сообщении ГКП.