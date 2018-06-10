10.06.2018, 18:00

В центре Тбилиси возобновились протесты


Gazeta.ru
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Tbilisi
TbilisiFoto: Alexandr Imedashvily, Sputnik/РИА Новости

В центре грузинской столицы перед зданием парламента началась акция протеста, участники которой требуют ”восстановления справедливости” в деле об убийстве 16-летнего подростка в минувшем декабре, передает РИА ”Новости”.

Сообщается, что акция протеста проходит под лозунгом ”Не убивай!”. В митинге принимает участие отец Зазы Саралидзе, который был убит прошлой зимой. Также есть данные о том, что к акции присоединяются представители политических партий и их сторонники, в том числе из разных регионов страны.

Перед началом протестов местное МВД выпустило специальное заявление, в котором гарантировало обеспечение правопорядка во время митинга. Часть проспекта Руставели, где находится парламент, перекрыта для автомобильного движения. Также на месте акции протеста находятся бригады криминальной полиции.

В последний раз протесты в центре Тбилиси проходили 2 июня. Их участники также требовали пересмотра дела об убийстве Саралидзе.

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