В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу

В центре Нью-Йорка, на Манхэттене, автомобиль врезался в толпу пешеходов. Десять человек пострадали. Об этом сообщает New York Daily News. Ранее пропагандисты террористической организации "Исламское государство" призывали использовать автомобили для терактов в различных странах мира.

По информации издания, инцидент произошел во время обеденного перерыва. Журналисты отмечают, что водитель автомобиля потерял контроль над транспортным средством на Западной 27-й улице недалеко от 9-й авеню.

Из 10 пострадавших человек только одному понадобилась медицинская помощь. Пострадавший был доставлен в госпиталь Беллвью. Остальным девятерым была оказана медицинская помощь на месте происшествия, уточняет издание со ссылкой на местные власти.

Аналогичный случай произошел в самом центре Нью-Йорка 18 мая. В тот день на Таймс-сквер машина на высокой скорости врезалась в пешеходов. Аварии предшествовала погоня: 26-летний молодой человек после попытки ограбления пытался скрыться от полицейских на автомобиле.

Во время погони водитель проехал семь кварталов против движения по дороге, на которой разрешено только одностороннее движение. Затем он потерял управление и совершил наезд на пешеходов. После задержания мужчина вел себя неадекватно.

В результате аварии скончалась женщина, еще 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Позднее выяснилось, что виновником аварии оказался 26-летний житель Бронкса Ричард Рохас, бывший военнослужащий ВМС США, который уже привлекался к ответственности, в том числе по двум случаям вождения в нетрезвом виде.

"Автомобили — эффективное оружие террористов"

В последнее время на Западе участились случаи умышленного наезда на людей, за которыми стоят террористические организации или их последователи. Как отмечал еще в прошлом году обозреватель Die Welt Клеменс Вергин, "легковые автомобили и грузовики — это эффективное оружие террористов".

"За последние месяцы палестинские террористы неоднократно атаковали на автомобилях группы людей — преимущественно в Иерусалиме, а исламисты не в первый раз копируют террористические методы у палестинских радикалов", — писал Вергин в материале, который цитировала InoPressa.

7 апреля этого года в центре Стокгольма грузовик въехал в универмаг и задавил насмерть четверых человек, еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Использовавшему для нападения угнанный автомобиль террористу удалось скрыться, но позже он был задержан полицией.

Им оказался 39-летний узбек Рахмат Акилов, который приехал в Стокгольм как строитель. Он признался, что должен был совершить теракт от имени террористической группировки. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подтвердил 14 апреля, что Акилов был завербован эмиссарами "Исламского государства"*.

22 марта в Лондоне мужчина по имени Халид Масуд умышленно сбил на машине несколько человек на Вестминстерском мосту, а потом врезался в ограду Вестминстерского дворца, вышел из машины и смертельно ранил ножом полицейского, охранявшего британский парламент.

После этого стражи порядка застрелили террориста. От его нападения пострадали 29 человек. Сначала сообщалось о троих погибших, но 24 марта умер четвертый раненый. В начале апреля количество жертв возросло до пяти. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"*.

В июле 2016 года первый теракт с использованием грузовика произошел в Ницце: там террорист Мохамед Булель задавил 86 человек на набережной во время праздничного фейерверка. В декабре тунисец Анис Амри на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку в центре Берлина. Его жертвами стали 12 человек. Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя — гражданина Польши.