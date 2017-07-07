В центре Луганска произошло два взрыва

Два взрыва прогремели в пятницу в центре Луганска с разницей примерно в один час. По данным властей самопровозглашенной Луганской народной республики, в результате первого взрыва погиб один человек, пятеро ранены.

Как сообщает ведомство, взрыв произошел недалеко от Дома правительства в Луганске. Предположительно, сработало заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой.

"В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане", — сообщил представитель ЛНР Андрей Марочко.

Как сообщает корреспондент агентства ТАСС из Луганска, второй взрыв произошел в районе площади Героев Великой Отечественной войны в центре города и был меньшей мощности, чем первый. Корреспондент РИА Новости передает, что, по предварительным данным, взорвался автомобиль.

По словам Марченко, в результате второго взрыва пострадали два человека.

Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. Украина и западные страны настаивают, что самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР в Донбассе действуют при поддержке России.

Россия последовательно отрицает причастность к конфликту.

27 июня представители украинской армии сообщили Русской службе Би-би-си, что в Луганской области попал в плен российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту.

Однако на следующий день минобороны России сообщило, что Агеев был уволен в запас в мае прошлого года, а на контрактную службу не поступал.