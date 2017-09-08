В центре Киева взорвался автомобиль

В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, потерпевшую женщину увезла скорая помощь, сообщает телеканал "112 Украина". Как рассказывают очевидцы, также с места события увезли тело человека.

По словам одного из очевидцев происшествия, в машине кроме пострадавшей женщины также находится ребенок, который, по его оценке, не пострадал. Он заявил, что также видел труп мужчины.

На месте работают полиция и медики.

При взрыве автомобиля погиб воевавший на востоке Украины боец добровольческого батальона Тимур Махаури, сообщили позже в эфире телеканала "112.Украина" его знакомые, прибывшие на место происшествия.

По словам одного из них, который представился товарищем двоюродного брата погибшего, Махаури служил в так называемом "чеченском батальоне имени шейха Мансура".

При этом второй мужчина, представившийся сослуживцем погибшего, сказал, что Махаури воевал в Донбассе "в батальоне имени Джохара Дудаева".

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.