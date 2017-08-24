24.08.2017, 17:30

В центре Киева прогремел взрыв; есть пострадавшие

 (39)
rus.DELFI.lv
EST
В центре Киева прогремел взрыв; есть пострадавшие
hromadske.ua

Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского в центре Киева в день празднования независимости Украины, два человека пострадали, сообщила пресс-служба столичной полиции.


"В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники", — говорится в сообщении на сайте полиции города.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняется, передает "РИА Новости".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии