В центре Брюсселя вооруженный ножом мужчина напал на военных

В центре Брюсселя на бульваре Эмиля Жакман вооруженный ножом мужчина напал на двоих солдат. Один из них получил легкое ранение лица, другой — руки. Нападавшего удалось обезвредить. При этом он получил тяжелое ранение и был доставлен в близлежащий госпиталь. Позднее нападавший скончался.

Примерно в 20:20 по местному времени (21:20 мск) злоумышленник был нейтрализован. По данным бельгийского телеканала RTBF, нападавшим был сомалиец около 30 лет. Во время нападения мужчина дважды прокричал "Аллах акбар". Ему удалось легко ранить двоих военнослужащих.

Военные открыли по нападавшему огонь. Он получил тяжелые ранения, "угрожающие жизни", и был доставлен в больницу. По информации агентства Reuters со ссылкой на бельгийскую прокуратуру, ранее нападавший не был замечен в связях с экстремистами. При этом в ведомстве уже классифицировали попытку нападения на военных как теракт.

По информации BBC, в результате инцидента пострадали двое военных: один из них получил легкое ранение лица, другой — руки.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель уже выразил поддержку пострадавшим военным. "Наши службы безопасности несут службы в условиях повышенной опасности. Мы следим за ситуацией", — говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

В это же время The Mirror пишет о том, что нападавший был вооружен не ножом, а мачете.