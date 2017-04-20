В центре Афин произошел мощный взрыв

В центре Афин в отделении банка Eurobank произошел взрыв, сообщает Афинское информационное агентство.
Уточняется, что неизвестный позвонил в редакцию местного издания и заявил о заложенной бомбе. Полиция успела оцепить район.
Взрывное устройство было помещено в сумку, оставленную возле входа в здание. В результате мощного взрыва был нанесен серьезный ущерб фасаду отделения банка и соседних зданий.
Подробности произошедшего устанавливаются. Камеры видеонаблюдения, возможно, зафиксировали преступника.
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