20.04.2017, 08:33

В центре Афин произошел мощный взрыв

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Gazeta.ru
EST
Ateena
AteenaFoto: Louisa Gouliamaki, AFP

В центре Афин в отделении банка Eurobank произошел взрыв, сообщает Афинское информационное агентство.

Уточняется, что неизвестный позвонил в редакцию местного издания и заявил о заложенной бомбе. Полиция успела оцепить район.

Взрывное устройство было помещено в сумку, оставленную возле входа в здание. В результате мощного взрыва был нанесен серьезный ущерб фасаду отделения банка и соседних зданий.

Подробности произошедшего устанавливаются. Камеры видеонаблюдения, возможно, зафиксировали преступника.

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