В Бурятии девятиклассник напал с топором на детей в школе: ранены четыре человека

В микрорайоне Сосновый Бор в столице Бурятии Улан-Удэ девятиклассник утром в пятницу, 19 января, напал с топором на учеников седьмого класса в школе N5, а также поджег учебное заведение. Четыре человека, в том числе учительница и трое детей, пострадали. Также госпитализирован сам нападавший. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики.

По другим данным, нападавших было двое. В СК пока эти сведения не подтверждают. В то же время в пресс-службе республиканской прокуратуры заявили, что второй подозреваемый может появиться в деле о нападении. "Действительно, по предварительным данным, в деле может быть второй подозреваемый, 2000 года рождения. Сейчас эти данные уточняются", — сказали в пресс-службе. Местные власти сообщили, что нападавших было трое.

В результате нападения учительница получила открытую черепно-мозговую травму, трое школьников — две девочки и мальчик — получили колото-резаные раны. По неподтвержденной информации, подросток отрубил одному из пострадавших палец.

Трое из пострадавших при нападении находятся в тяжелом состоянии, у еще двоих состояние средней тяжести, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев.

"Всего пять пострадавших, четверо детей и одна женщина 44 лет. Трое в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести. В военном госпитале они были доведены до транспортабельного состояния, их перевезли в Больницу скорой медпомощи", — сказал министр.

По предварительным данным, у девятиклассника произошел конфликт с детьми в школе. Утром в пятницу он напал с топором на учеников седьмого класса и нанес троим из них ранения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Инцидент произошел в 09:00 по местному времени (04:00 по Москве). "Пострадали трое школьников и учительница. Они госпитализированы в больницу", — сообщил "Байкал-Daily" директор школы Сергей Разуваев.

Напавший подросток пытался нанести себе ранения, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Бурятии. "Подросток пытался ранить себя. Он госпитализирован", — пояснили в пресс-службе.

15-летний подросток, напавший на школу, пытался совершить самоубийство, в настоящее время он в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. "Пока неизвестно, работали ли с ним ранее психологи", — сказал министр. По его словам, на месте происшествия работает оперативный штаб из представителей силовых и правительственных структур под руководством прокурора Бурятии Галины Ковалевой.

Пожар в здании оперативно потушили

Подросток также поджег здание школы при помощи бутылки с зажигательной смесью. Возник пожар, который был вскоре потушен. По данным "Байкал-Daily", нападавший бросил коктейль Молотова в кабинет русского языка и литературы на втором этаже школы. Огонь был потушен за несколько минут.

Пожар в школе оперативно потушен, пострадавших в результате возгорания нет, причины устанавливаются, сообщили РИА "Новости" в МЧС по республики.

По данным СК, на место выехали следователи, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Свою поездку в Монголию после сообщений о происшествии прервал глава региона Алексей Цыденов.

По сведениям МЧС, утром на телефон спасения 101 поступило сообщение о возгорании в здании школы по улице Бонивура в микрорайоне Сосновый Бор. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

"Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован. Из здания школы были эвакуированы более 500 человек. По предварительным данным, от опасных факторов пожара (отравление угарным газом, термические ожоги) никто не пострадал", — рассказали в МЧС.

В настоящее время, на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится проверка.

Школа после нападения подростка закрыта, занятия в ней возобновятся только в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знаковый с ситуацией. "Учебный процесс в школе приостановлен, пожаром зданию школы нанесены незначительные повреждения, которые будут устранены в течение выходных, после чего 22 января занятия планируется возобновить по расписанию", — сказал собеседник агентства.

Полиция ищет предполагаемого сообщника задержанного

Напавший на школу в Бурятии девятиклассник мог действовать не в одиночку, сообщил "Интерфаксу" источник в структурах образования республики. Нападение совершили два девятиклассника, они кинули коктейль Молотова в одном из кабинетов седьмого класса, сообщил агентству информированный источник.

"По уточненным данным, нападавших было двое, оба девятиклассники. Они зашли в кабинет, где проходили занятия седьмого класса, кинули бутылку с зажигательной смесью, нанесли двум семиклассникам колото-резаные ранения и пробили голову учителю", — сказал собеседник агентства. По его словам, один из нападавших был задержан, другому удалось скрыться.

В СК пока сведения о двух нападавших не подтверждают. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство в отношении подростка, напавшего на учеников и учителя в школе в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних"). Подозреваемый подросток задержан", — говорится в сообщении.

"На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, и сбор доказательств. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе", — также сообщили в СК.

На портале правительства Бурятии сообщается, что нападавших было трое. "Приблизительно в 9:35 в школу N5, расположенную в пос. Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Повреждения при задержании себе нанес один из нападавших, он под конвоем доставлен в медицинское учреждение. Поиски оставшихся двоих нападавших продолжается, отметили в пресс-службе.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов проинформирован об инциденте. Он срочно возвращается в Улан-Удэ с бизнес-конференции, которая проходила в столице Монголии Улан-Баторе. По поручению главы республики на месте происшествия работает заместитель председателя правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Петр Мордовской, заместитель председателя правительства по социальной политике РБ Вячеслав Цыбикжапов, министр образования РБ Баир Жалсанов, министр здравоохранения РБ Дамбинима Самбуев.

На месте происшествия работают Прокуратура РБ, МВД РБ, командование 36-ой армии Вооруженных Сил РФ, Следственный комитет, Глава Октябрьского района города Улан-Удэ, сообщили в правительстве республики.

Между тем в Сети появились комментарии очевидца нападения.