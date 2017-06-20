В Брюсселе нейтрализован человек с поясом смертника

Бельгийские СМИ сообщили о взрыве на главном вокзале Брюсселя. Полиция заявила, что смогла нейтрализовать мужчину с поясом смертника.
На центральном вокзале Брюсселя вечером во вторник, 20 июня, был нейтрализован мужчина с поясом смертника. Первоначально бельгийские СМИ сообщали о взрыве, однако впоследствии полиция подтвердила, что военный застрелил неизвестного, у которого был пояс со взрывчаткой.
Здание вокзала и площадь перед ним эвакуированы и оцеплены полицией. Сообщений о пострадавших не поступало.
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