В Брюсселе нейтрализован человек с поясом смертника

Бельгийские СМИ сообщили о взрыве на главном вокзале Брюсселя. Полиция заявила, что смогла нейтрализовать мужчину с поясом смертника.

На центральном вокзале Брюсселя вечером во вторник, 20 июня, был нейтрализован мужчина с поясом смертника. Первоначально бельгийские СМИ сообщали о взрыве, однако впоследствии полиция подтвердила, что военный застрелил неизвестного, у которого был пояс со взрывчаткой.

Здание вокзала и площадь перед ним эвакуированы и оцеплены полицией. Сообщений о пострадавших не поступало.

Новость дополняется!