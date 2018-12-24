В Брюсселе мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова

По его данным, инцидент произошел около 10 утра по местному времени (12:00 мск) на торговой улице авеню Луиз в центре Брюсселя. Мужчина три раза выстрелил по окну ресторана из автомата Калашникова, а затем скрылся, передает ТАСС.

Как уточнила полиция, мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Представитель прокуратуры Брюсселя сообщил при этом, что о террористическом акте речь не идет, указывает Reuters.