В британском правительстве появился "министр по одиночеству"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в своем правительстве пост "министра по одиночеству" и назначила на него замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч, сообщает газета The Telegraph.

Новая должность появилась по рекомендации комиссии по вопросам борьбы с одиночеством. Эта комиссия была созвана вскоре после убийства в 2016 году депутата парламента Джо Кокс, которая посвятила значительную часть своей жизни помощи одиноким гражданам страны.

"Для слишком многих людей одиночество — это печальная реальность современной жизни. Я хочу бросить вызов этой проблеме ради нашего общества и уделить внимание одиночеству, которое испытывают пожилые граждане, люди, потерявшие близких, а также те, кому просто не с кем поговорить или поделиться мыслями", — заявила Мэй.

"Джо Кокс понимала масштабы проблемы по всей стране и посвятила себя помощи тем, кого эта проблема затронула. Я очень рада, что правительство теперь может продолжить ее историю с появлением министра по одиночеству, который будет работать с комиссией, коммерческими организациями и благотворительными фондами, чтобы подробно изучить проблему и помочь властям создать первую в истории стратегию по ее решению", — добавила премьер-министр.

Как отмечает издание, по данным британского "Красного креста", более девяти миллионов британцев часто или постоянно испытывают одиночество. В организации называют это явление скрытой эпидемией.

Нападение на 41-летнюю Кокс было совершено днем 16 июня 2016 года в городке Бирсталл близ Лидса. Злоумышленник по меньшей мере дважды выстрелил в нее, потом нанес ножевое ранение. Депутата доставили вертолетом в больницу, но врачам спасти ее не удалось. Трагедия произошла возле городской библиотеки, где Кокс проводила встречи с избирателями, на глазах у десятков прохожих.

Полиция сразу же задержала нападавшего — 53-летнего Томаса Мэйра. Спустя несколько месяцев суд признал его виновным в убийстве Джо Кокс и приговорил к пожизненному заключению. Государственное обвинение настаивало на том, что Мэйр совершил преступление из-за ненависти и его поступок ничем не отличается от террористического акта.

Во время оглашения приговора судья Джастис Уилки описал Кокс как "замечательную мать, дочь, сестру, товарища и компаньона". При этом он отметил, что парламентарий всегда старалась помочь нуждающимся и тем, кто находится в опасности. Уже лежа на земле после выстрела Мэйра, Кокс кричала прохожим, чтобы те покинули место происшествия и не подвергали себя опасности.