27.07.2018, 07:40

В Британии скоро легализуют употребление марихуаны в медицинских целях

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bbcrussian.com
EST 2
URUGUAY-CANNABIS/
фото иллюстративноеFoto: ANDRES STAPFF, REUTERS

Британские врачи смогут уже к осени выписывать препараты с содержанием марихуаны, сообщил глава министерства внутренних дел Саджид Джавид.


Медикаменты должны пройти проверку безопасности и качества, и главным условием для его легального получения станет исключительная медицинская необходимость.

Легализации бытового употребления марихуаны не произойдет.

Ранее главный врач Британии Сэлли Дэвис и консультационный совет по вопросам злоупотребления наркотиками заявили, что пациенты с определенными медицинскими показаниями должны получить доступ к медикаментам на основе каннабиса.

150 приступов эпилепсии


К изменению правил правительство подтолкнула кампания, развернутая родителями двоих детей, страдающих эпилепсией — Альфи Дингли и Билли Кэлдуелла.


Шестилетный Альфи Дингли испытывает до 150 приступов эпилепсии в месяц. Для него родители добились временного разрешения на получение лекарств на основе марихуаны после того, как они свозили сына в Голландию, где состояние Альфи, по их словам, ощутимо улучшилось после употребления конопляного масла.

Семья Билли Кэлдуелла, которому именно в день объявления о легализации препаратов конопли исполнилось 13 лет, раньше пыталась ввезти их из-за границы. В аэропорту Хитроу лекарства были изъяты. Но после того как состояние Билли резко ухудшилось, их вернули, выдав официальное разрешение сроком на 20 дней.

План лечения


Позитивный опыт министерство внутренних дел решило распространить на всех граждан. "Недавние случаи с больными детьми ясно показали мне, что наша позиция по медицинским препаратам на основе каннабиса неверна", — заявил в четверг глава МВД Саджид Джавид.

"Поэтому мы решили пересмотреть ее и создать экспертную комиссию, которая будет принимать решение о выдаче разрешений в исключительных случаях. Это поможет нуждающимся пациентам, но решение не является первым шагом к легализации использования каннабиса в рекреационных целях", — подчеркнул министр.

Какие правила действуют сейчас?

ТОП


По нынешним британским законам, марихуана — это наркотик класса "Б", хранение которого запрещено. При обнаружении марихуаны владелец рискует получить предупреждение или штраф 90 фунтов, а при неоднократной поимке или при иных отягчающих обстоятельствах может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Строгость меры зависит от количества наркотика и наличия предыдущих судимостей у нарушителя.

Наказание за продажу марихуаны — до 14 лет или штраф, сумма которого законом не ограничивается.

Сейчас марихуана — самый употребляемый наркотик в Британии. По данным за 2016 год, из более чем 16 тысячи случаев обнаружения марихуаны лишь по 292 эпизодам нарушители получили тюремный срок.

Сторонники легализации марихуаны аргументируют свою позицию тем, что это легкий наркотик, и он не вреднее обычных сигарет или алкоголя, продаваемых повсеместно.

Как употребление марихуаны влияет на организм?


Марихуана содержит тетрагидроканнабинол (THC) — вещество, которое вызывает эйфорию и чувство расслабления. Также в ней содержится каннабидиол (CBD).

Некоторые лекарства с содержанием CBD успешно используются для уменьшения числа приступов при эпилепсии. Также марихуана может использоваться для обезболивания.

Постоянное использование марихуаны в "рекреационных целях" может привести к негативным последствиям, предупреждают многие ученые и врачи.

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